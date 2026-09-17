El emotivo gesto de los habitantes de ‘La granja VIP’ que provocó las lágrimas de Azalia Ojeda: VIDEO

Luego de una intensa noche de asamblea de nominación en la que los ánimos estuvieron a tope, sobre todo después del encontronazo de Kunno y Niurka, nuevamente la paz regresa a ‘La granja VIP’.

Y es que esta tarde, los granjeros recibieron la llegada de una nueva y muy especial habitante que enterneció el corazón de todos, y en especial el de Azalia Ojeda.

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La granja VIP / Redes sociales

¿Qué pasó en ‘La granja VIP’ tras la llegada de una yegua?

El Tío Pepe y los granjeros le dieron la bienvenida a una nueva yegua que ha llegado para quedarse en ‘la Granja’, y que por si fuera poco está preñada.

La hermosa yegua llegó ataviada en un traje rosa y unas hermosas trenzas que le colgaban de lado a lado, lo que provocó la sorpresa de todos.

🐎 Llegó una nueva yegua y le organización toda una bienvenida hasta con decoración.



Le pusieron de nombre Esther, como la perrita fallecida de Azalia, y está en gestación😭 #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/6Jz9S3Dh1I — nacho con O (@NachoConO) September 17, 2026

De un momento a otro Manelyk González mencionó que sería buena idea que la yegua fuera nombrada en honor de la perrita de Azalia que acaba de fallecer, Esther, provocando que la influencer rompiera en llanto de inmediato.

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Azalia ‘La Negra’ / Redes sociales

‘La granja VIP’:¿Qué le pasó a Esther, la perrita de Azalia?

Desafortunadamente la semana pasada la producción le informó a Azalia Ojeda que su perrita Esther acababa de fallecer a causa de problemas cardíacos.

La noticia tomó por sorpresa a ‘la Negra’ quien no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al recordar a la peludita que la había acompañado por más de una década, después de que la influencer la rescatara de la basura.

El hecho de que Manelyk hubiera propuesto esta especie de homenaje con la yegua que llegó a ‘La granja VIP’, sin duda provocó que de alguna manera Azalia empezara con un proceso de sanación que sin duda necesita al haber perdido a su compañera de cuatro patas.

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Quién es el Tío Pepe en La Granja VIP: el mayoral que enseña a cuidar animales a los famosos / Instagram: @granjadeltiopepe

¿Cuáles son los cuidados que deberá tener Esther durante su embarazo en ‘La granja VIP’?

El tío Pepe reunió a los granjeros para organizar lo cuidados especiales que deberá llevar Esther, entre los que se incluyen:



Limpieza a fondo del establo y las caballerizas para evitar posibles infecciones que pudieran llegar a afectar a Esther durante su embarazo.

Los granjeros tienen la tarea principal de alimentar a Esther durante varios momentos del día, buscando siempre cuidar el bienestar de la yegua embarazada.

durante varios momentos del día, buscando siempre cuidar el bienestar de la yegua embarazada. Finalmente los granjeros aprendieron algunas maniobras para manejar a los equinos de manera correcta y así evitar accidentes.