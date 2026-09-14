Ex de Rafa Mercadante defiende a Manelyk González tras pleito en La granja VIP; exige el pago de la manutención

Luego de que Rafa Mercadante arremetió vs. Manelyk González durante la nominación en La granja VIP, los ánimos se volvieron a encender cuando el exconductor de ‘Escape perfecto’ fue exhibido en la primera eliminación del reality 24/7.

Ante los dimes y diretes que está generando la participación de Mercadante en el programa, su expareja se sumó a la conversación para dejar al descubierto su apoyo por la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ tras revivir un episodio violento, ¿Quién es la expareja de Rafa Mercadante? ¡Aquí te contamos!

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Manelyk explotó contra Rafa Mercadante en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo inició la pelea entre Manelyk González y Rafa Mercadante en La granja VIP?

En la primera noche de nominación de La granja VIP 2026, Manelyk González y Rafa Mercadante acapararon los reflectores al protagonizar un fuerte intercambio de palabras que ocurrió cuando Manelyk acusó a Mercadante de haberle dicho: “Déjate tocar”, en los vestidores.

Rafa Mercadante aseguró que cuando dijo esa frase no hacía referencia a su cuerpo, sino a su manera de comportarse en el reality, ya que buscaba conocerla más. “Era ‘deja hablar, déjame entrar para conocerte”. Créeme que si algo me considero es que siempre me dirijo a las mujeres con respeto”, señaló.

Aunque parecía que todo había quedado en la noche de nominación, minutos después Mercadante fue captado por las cámaras del reality haciendo una serie de comentarios sobre su compañera que generaron muestras de apoyo a la influencer, incluso de su ex.

“A mí lo que más me cag* son las nalgas falsas. Soy el más feliz, tengo una mujerota con letras de oro, como para qué estar buscando a una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa”. Rafa Mercadante

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Manelyk González enciende La granja VIP 2026 con enfrentamiento vs. Rafa Mercadante. / Redes sociales

¿Qué dijo la ex de Rafa Mercadante sobre sus comentarios hacia Manelyk González?

En medio de la tensión que se generó en la primera noche del reality, Rafa Mercadante fue acusado por su ex de ser un papá ausente. En una entrevista con Gabo Cuevas, Elda María aseguró que el conductor no cumplía con la pensión alimenticia para su hija menor.

Además, se pronunció sobre los comentarios de Mercadante a Manelyk González. De acuerdo con Elda María, ese tipo de situaciones son comunes en el presentador, a quien señala de ‘machista’ e incluso dice que tiene conversaciones que comprueban su postura.

“Piensa que la mujer es menos, que las mujeres queremos llamar la atención con nuestro cuerpo. Yo creo que lo importante es cómo somos cada uno y respetar… Es machista, es medio patán para decir las cosas. Es una persona misógina y narcisista. Minimiza a la mujer, sacó su verdadera personalidad”. Elda María

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Rafa Mercadante y Elda María tienen una hija menor. / Redes sociales

¿Elda María a favor de ManelyK González tras su enfrentamiento en La granja VIP?

En la primera noche de eliminación de La granja VIP 2026, Manelyk González se defendió de los comentarios que Rafael Mercadante hizo sobre ella y su cuerpo en días atrás, lo que encendió una vez más el debate en redes.

"¿Vendo mi cuerpo? Eso es muy grave, eso es ser una prost.... Vender mi cuerpo y que tenga relaciones sexuales, ¿me hace mala mujer?”, argumentó Manelyk en la gala del reality; palabras que fueron suficientes para que Elda María manifestara su apoyo a la creadora de contenido.

A través de sus redes, la ex del presentador colocó: “Team Manelyk. Ay, Rafa, mejor ya cállate el hocico y págame la manutención de (nuestra hija), lo justo, no migajas”. Elda María.

Además, en su cuenta de Instagram dejó ver lo que piensa de los presentadores a través de una historia en la que señaló a su ex de ‘violento’, pero abrió los ojos a tiempo. Cabe señalar que Rafa Mercadante y Elda María tuvieron una relación durante casi dos años, pero las cosas parecen no haber terminado bien. ¿La tensión aumentará en La granja VIP?

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