Manelyk entró a ‘La granja VIP 2026’ con una terrible enfermedad, ¿afectará su participación?: “Problemas”

Manelyk González es una de las participantes de ‘La granja VIP 2026’. Su estancia ya ha dado mucho de qué hablar, principalmente por el enfrentamiento que tuvo con Rafa Mercadante, a quien, entre otras cosas, llamó “queda bien”.

A raíz de su ingreso al reality de TV Azteca, muchos recordaron la vez en la que ella confesó haber sido diagnosticada con una complicada enfermedad por errores del pasado. ¿Afectará su participación? Te contamos los detalles.

Lee: ‘La granja VIP 2026’: Este fue el salvado de HOY, jueves 10 de septiembre, ¿Rafa Mercadante o ‘el Bicolor’?

Manelyk está en La granja VIP 2026 / Redes sociales

La enfermedad que padece Manelyk González, participante de ‘La granja VIP 2026’

En su momento, Manelyk González reveló haber sido diagnosticada con hipotiroidismo, una enfermedad que no tiene cura. Admitió que, en el pasado, consumía medicamentos para bajar de peso sin supervisión médica. También hacía dietas no controladas, lo que habría causado su condición.

“Ahorita yo tengo hipotiroidismo, o sea, es en la tiroides, y a mí eso me dio porque yo tomaba mucha pen… para bajar de peso. Tú me decías: ‘Tómate esto y vas a bajar de peso’, y yo lo hacía. Tomé quemadores, muchísimas cosas que en la etiqueta decían que podían afectar, pero no me importaba”. Manelyk González

Y agregó: “Empecé a tener muchos problemas en la piel y hormonales. Todo era consecuencia de que subía y bajaba constantemente de peso. Hacía dietas estúpidas, como comer solo cierta cantidad de pollo todos los días. Hubo semanas en las que únicamente comía pollo hervido”.

Relató que, en aquel entonces, no pensaba en las consecuencias. Cuando le detectaron la afección, decidió cambiar su estilo de vida. Si bien ha logrado controlar su condición, reconoció que pudo lograrlo tras mucho esfuerzo.

“He tenido muchos problemas por eso, pero ahora intento estar saludable y sentirme bien. Para estar bien físicamente, primero tienes que estar bien de acá (mente)”, expresó.

No te pierdas: ¿Abandonó LCDLFM para irse a la competencia? Gala Montes aparece viendo ‘La granja VIP’ luego de su salida

¿Qué es el hipotiroidismo, enfermedad que padece Manelyk González?

De acuerdo con sitios especializados en medicina, incluyendo Mayo Clinic, el hipotiroidismo es una enfermedad que afecta la glándula tiroides, la cual es responsable de generar hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del organismo.

Estas hormonas controlan la forma como el organismo usa la energía, por lo que afectan casi todos los órganos, incluso la forma como late el corazón. No tiene cura, pero existe tratamiento para controlarla y/o intentar erradicarla.

Estos son los síntomas más comunes:

Fatiga

Aumento de peso

Dificultad para tolerar el frío

Dolor en las articulaciones y los músculos

Piel seca o cabello seco y ralo

Períodos menstruales abundantes o irregulares, o problemas de fertilidad

Ritmo cardíaco lento

Depresión

Si se tienen sospechas de tener esta afección, lo recomendable es visitar al médico para que confirme el diagnóstico e inicie el tratamiento más adecuado.

Manelyk González padece hipotiroidismo / Mezcalent

¿Por qué Manelyk y Rafa Mercadante se pelearon en ‘La granja VIP 2026’?

Durante la primera Asamblea de ‘La granja VIP 2026’, Manelyk expresó que no quería a Rafa Mercadante en el reality. Argumentó que el presentador solo buscaba quedar bien con los demás y aseguró que le faltó al respeto.

Rafa malinterpretó las cosas y pensó que la influencer lo estaba acusando de acoso. Mane le aclaró que no era así y solo le pedía que le hablara con respeto.

La tensión no terminó allí, pues Rafa le comentó después al ‘Bicolor’ que no le haría caso a una mujer con trasero falso y que “vendió su cuerpo” para ser famosa. Sus palabras le valieron muchas críticas en redes sociales.

Mira: ¿Litzy será la nueva granjera de La granja VIP? La cantante responde a casi una semana del estreno: VIDEO