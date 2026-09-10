‘La granja VIP 2026’: Este fue el salvado de HOY, jueves 10 de septiembre, ¿Rafa Mercadante o ‘el Bicolor’?

Tras una intensa ‘Asamblea’, se llevará a cabo el primer reto por la salvación en ‘La granja VIP 2026’. Los nominados se enfrentarán en una dinámica para poder salir de la placa. El ganador también tendrá la responsabilidad de mandar a otro granjero en su lugar. Te contamos los detalles.

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La granja VIP 2026 en su primera semana / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la primera semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado miércoles 9 de septiembre, los participantes de ‘La granja VIP 2026’ se reunieron para votar por el compañero que querían fuera del reality. Tal y como se esperaba, hubo mucha tensión y momentos dramáticos.

Kunno y Manelyk arremetieron contra Rafa Mercadante. Ambos concordaron en que el presentador era “cobarde” y un “queda bien” con los demás. Mercadante no se dejó y aseguró que los influencers están “desubicados”.

Como se sabe, María Karunna fue nominada durante el estreno del show. En tanto que Kevyn Contreras también terminó en la placa tras perder su duelo contra Abigail Pak ‘la Coreañera’. Tras la Asamblea, se añadieron dos más. Al final, la tabla de nominación quedó de la siguiente manera:

María Karunna

Kevyn Contreras

Rafa Mercadante

Mónica Escobedo

Nominados de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La granja VIP 2026’?

Para votar por tu favorito en ‘La granja VIP 2026’, se deben seguir los siguientes pasos:

Entrar https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota/ Distribuir tus 10 votos entre tu participante o participantes favoritos. Dar clic en ‘Enviar votos’ y listo

Aunque nada está escrito, muchos consideran que la primera eliminada de la temporada podría ser María Karunna. En diversas encuestas realizadas por diversas páginas de entretenimiento, incluyendo ‘Vaya, vaya’, se muestra que la integrante de ‘Caló’ es quien tendría menos apoyo.

El próximo viernes 11 de septiembre, se realizará la gala de ‘Traición’. El participante salvado tendrá la oportunidad de mandar a otro granjero a la tabla.

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¿Cómo votar en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la gala de ‘Salvación’ de ‘La granja VIP 2026’?

La salvación de ‘La granja VIP 2026’ se realizará este jueves 10 de septiembre. Comenzará a las 8:30 pm. y se podrá ver en el canal de Azteca UNO, así como en Disney Plus, app en la que también se transmite el 24/7.

El programa será conducido por el expresentador de Otro Rollo y Kristal Sival. También estarán presentes los críticos, quienes son:

Rey Grupero

Linet Puente

Flor

Ferka

Alfredo Adame

Gala de Salvación en La granja VIP 2026 / Redes sociales

Este es el nominado que ganó el reto de salvación de ‘La granja VIP 2026’, HOY, jueves 10 de septiembre

Información en desarrollo…

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