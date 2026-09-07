‘La granja VIP 2026’: ¿Quién se convirtió en el primer capataz del reality HOY, lunes 7 de septiembre?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ ya comenzó. El pasado 6 de septiembre, 19 granjeros ingresaron al reality. El último participante, de identidad hasta ahora desconocida, se integrará en estos días. Se desconoce exactamente cuándo será.

Este lunes 7 de septiembre, los concursantes competirán por tener el poder del ‘Capataz’. El que obtenga este privilegio, obtendrá los siguientes beneficios:

Inmunidad: No podrá ser nominado esa semana.

No podrá ser nominado esa semana. Suite privada: Tendrá un cuarto propio y podrá llevar a uno de sus compañeros.

Tendrá un cuarto propio y podrá llevar a uno de sus compañeros. Autoridad: Será el encargado de asignar tareas a los demás.

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‘La granja VIP 2026' se estrenó el pasado 6 de septiembre / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de ‘La granja VIP 2026’?

Desde que comenzaron los promocionales, se dio a conocer que habría 20 participantes en ‘La granja VIP 2026’. Durante el estreno, solo entraron 19, quienes son:

Manelyk González Carlos Trejo Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ Fernando Lozada ‘La Pimpinela Escarlata’ Pascal Nadaud ‘Mono’ Ozuna Niurka Ivonne Montero Natalia Alcocer Abigail Kim ‘la Coreañera’ Kevyn Contreras Kenny Áviles Rafa Mercadante Azalia Ojeda Julio Camejo Kunno María Karunna Mónica Escobedo

Hay mucha especulación sobre quién será el último concursante que entrará próximamente. Se especula que podría ser Pablo Montero o Adrián Marcelo. No obstante, nada de esto está confirmado. En representación de este personaje, dejaron un muñeco.

También se desconoce cuál será el premio final. Se cree que será el mismo que el de la edición pasada, es decir, de 2 millones de pesos.

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Habitantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes fueron los semifinalistas de la prueba del capataz en ‘La granja VIP 2026’?

Los granjeros fueron divididos en grupos para hacer la dinámica que definirá a los finalistas de la prueba del ‘Capataz’. Al final, estos participantes pelearán por este privilegio.



Kunno

Julio Camejo

Mónica Escobedo

Ivonne Montero

¿Quién ganó la prueba de Capataz en La granja VIP 2026? Así se definió al primer líder de la temporada

Los granjeros debían transportar cinco cantaritos a través de una pista de obstáculos hasta llegar a uno de los extremos del circuito, donde tenían que construir una torre con los cinco recipientes. El participante que lograra completar la torre correctamente y en el menor tiempo posible sería el ganador de la prueba.

Julio Camejo gana la prueba de Capataz y se convierte en el primer líder de La granja VIP 2026.

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