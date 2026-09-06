Rafa Mercadante vs Gustavo Adolfo: ¿No va a La granja VIP por ser “lo más bajo de la raza humana”? Así respondió

La granja VIP 2026 todavía no comienza y ya está envuelta en polémica. Todo ocurrió después de que circularan versiones sobre supuestos cambios de último momento entre los participantes del reality. Sin embargo, uno de los famosos señalados como posible baja decidió romper el silencio, desmentir los rumores y lanzarse con todo contra Gustavo Adolfo Infante, provocando un intercambio de declaraciones que ya da de qué hablar en redes sociales.

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‘La granja VIP 2026' será “doblemente animal” / Redes sociales

¿Por qué Rafa Mercadante se molestó con Gustavo Adolfo Infante por La granja VIP 2026?

La polémica comenzó después de que Gustavo Adolfo Infante hablara sobre el elenco de La granja VIP segunda temporada y mencionara la posibilidad de modificaciones entre los famosos que participarían en el programa.

En un video difundido en redes sociales, el periodista hizo referencia a Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada y María Karunna, entre otros nombres.

Infante aseguró que, con ese reparto, el reality tendría ingredientes suficientes para generar enfrentamientos, pues mencionó posibles peleas, insultos, mentadas de madre, mentiras, gandalleces, traiciones, improperios y albures.

“Va a haber absolutamente todo lo habido y por haber, lo más bajo que se puedan imaginar de la raza humana se va a ver en la granja VIP” Gustavo Adolfo Infante

Al reaccionar a estas declaraciones, Rafa Mercadante comenzó su respuesta con ironía y simuló que no estaría en el reality: “No voy a estar en la granja, no no voy a estar porque según Gusano Amorfo Infame, perdón Gustavo Adolfo infante, no voy a estar”.

Posteriormente, defendió tanto a sus compañeros como las trayectorias de las personas que integran el elenco anunciado para La granja VIP 2026.

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Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Por qué Rafa Mercadante acusó a Gustavo Adolfo Infante de hablar de los famosos?

Rafa Mercadante consideró que las declaraciones del periodista tenían como objetivo generar conversación alrededor de La granja VIP y conseguir mayor alcance en redes sociales.

El actor aseguró que dentro del reality existen personas con trayectorias en televisión, música, actuación e Internet, por lo que rechazó que los participantes pudieran ser considerados “lo más bajo de la raza humana”.

En su video, Mercadante lanzó directamente: “¿Tú que has hecho? Ah sí, hablar de nosotros para poder comer”.

El participante de La cranja VIP continuó con la comparación y agregó: “Estamos en la granja y de aquí les vamos a dar de comer a los animalitos. Y también a tí te tiramos un poquito de maíz para que también sigas comiendo hablando de nosotros aqui no esta la mas bajo, y si va a estar lo mas bajo sera un placer saludar al señor Gustavo Adolfo infante.”

Las declaraciones provocaron que el enfrentamiento entre ambos dejara de ser solamente una discusión sobre el elenco del reality y se convirtiera en un intercambio directo entre Rafa Mercadante y Gustavo Adolfo Infante.

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¿Qué respondió Gustavo Adolfo Infante a Rafa Mercadante?

La respuesta del periodista no tardó en aparecer. Gustavo Adolfo Infante utilizó la caja de comentarios para contestarle directamente a Mercadante y aseguró que el actor no había entendido el tono de sus declaraciones.

Gustavo Adolfo Infante “Veo que no entiendes lo que es el sarcasmo. No te preocupes, te puedo asegurar que de tu gran trayectoria y de los exitosos programas familiares y tus éxitos musicales (mismos que no recuerdo ninguno) no voy a hablar. Nunca te he pelado, esta fue la primera vez que te menciono y fue la última.”

Sin embargo, Rafa Mercadante decidió responder nuevamente y dejó claro que no estaba de acuerdo con que sus palabras fueran consideradas sarcasmo.

El actor escribió: “@gainfante Soy actor Adolfo... se lo que es el sarcasmo...y siempre me he referido a todos con respeto... decir que somos lo más bajo de la raza humana... no es sarcasmo... es un insulto... y a toda acción corresponde una reacción... el que se lleva se aguanta...”

Mercadante también aprovechó para defender su carrera musical y contestó al comentario del periodista sobre sus éxitos.

“...y si no conoces de la música de regional mexicana... no es mi problema tengo 4 discos y dos grandes éxitos en USA... y si no vuelves a hablar de mí te lo agradezco... por que generalmente ya no se habla en los espectáculos de lo que vale la pena... solo escándalos y mitotes…” Rafa Mercadante

¿Rafa Mercadante sigue confirmado en La granja VIP 2026?

A pesar de los rumores que circularon en redes sociales, Rafa Mercadante continúa dentro del elenco anunciado de La granja VIP segunda temporada.

La producción de TV Azteca ha confirmado hasta ahora a 14 de las 20 celebridades que formarán parte de esta nueva edición del reality, mientras que los seis nombres restantes serán revelados durante la gala de estreno de este domingo 6 de septiembre.

Rafa Mercadante / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas, redes sociales

¿Quiénes han sido confirmados como participantes de La granja VIP 2026?

De forma oficial, la producción de La granja VIP 2026 ha anunciado a 14 famosos, quienes serán parte de esta aventura, algunos de ellos, ya han estado presentes en otros realities.

Aquí la lista de los revelados al momento:

Carlos Trejo: Influencer y conocido cazafantasmas. Ivonne Montero: Actriz. Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras ‘el Bicolor’: Comediante. Kunno: Influencer. Rafa Mercadante: Conductor. Fernando Lozada: Influencer, conductor y participante de realities. María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’. Niurka Marcos: Actriz y figura de realities. Mónica Escobedo: Comediante. Daniela Alexis ‘la Bebeshita’: Influencer y estrella de realities. Abigail Pak ‘la Coreañera’: Influencer. Natalia Alcocer: Actriz. Manelyk González, Influencer, cantante y creadora de contenido

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el estreno de La granja VIP 2026?

Tal como se había anunciado, la segunda temporada de La granja VIP llegará a la pantalla el próximo domingo 6 de septiembre, con una transmisión que comenzará en punto de las 8:00 de la noche.

El reality podrá seguirse a través de Azteca UNO y Disney+, plataforma de streaming que, además, ofrecerá acceso a la señal 24/7.