¿Ivonne Montero y Natalia Alcocer se pelearán en ‘La granja VIP 2026’? Reviven su pleito en LCDLF 2022

‘La granja VIP 2026’ no se ha estrenado, pero ya ha empezado a dar mucho de qué hablar. Entre los participantes confirmados se encuentran Ivonne Montero y Natalia Alcocer, alias ‘la Vikinga’. Las dos estuvieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, por lo que el público está ansioso por cómo será el reencuentro.

¿El motivo? Las constantes discusiones que protagonizaron en el reality estadounidense. Previo al inicio de ‘La granja’, ambas fueron cuestionadas sobre cómo será la convivencia. ¿La guerra está declarada? Te contamos los detalles.

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Ivonne Montero estará en ‘La granja VIP’ / Mezcalent

¿Cómo empezó el pleito entre Natalia Alcocer e Ivonne Montero, participantes confirmadas para ‘La granja VIP 2026’?

Como se mencionó anteriormente, Natalia Alcocer e Ivonne Montero coincidieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’, lanzada en 2022. A lo largo de las semanas, ambas protagonizaron muchas discusiones.

Natalia aseguraba que Ivonne hablaba mal de ella a sus espaldas con el resto de los habitantes. En respuesta, esta última acusó a su colega de ser una “tremenda manipuladora”. También se dijo molesta de que la tachara de “falsa”.

El pleito continuó tras la culminación del proyecto. Se atacaron mutuamente en diversas entrevistas. La ‘Vikinga’ insistía en que “Ivonne le decía una cosa a ella y luego iba con otra persona y decía algo diferente”.

Por su parte, Montero sostuvo que Natalia y otros participantes la “agredían” de forma constante. Indicó que siempre trató de mantenerse alejada de los conflictos, principalmente de aquellos que involucraban a su hija.

“Llegó un momento en el que lo que yo cocinaba, la gente no se lo comía y era empezar a tirar la comida y yo les decía: ‘Ahí está, ahí preparé, ahí les cociné’ y nadie lo agarraba, entonces en el entendido de que no querían nada de mi parte entonces lo dejé de hacer”, resaltó en una entrevista.

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Natalia Alcocer se peleó con Ivonne Montero en LCDLF Telemundo 2022 / Redes sociales

Ivonne Montero dice cómo será su convivencia con Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’

Hace algunas horas, Ivonne Montero realizó una transmisión en vivo para redes sociales sobre su ingreso a ‘La granja VIP 2026’. Durante la conversación, reaccionó a la participación de Natalia Alcocer en este proyecto.

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, la actriz señaló que, al menos para ella, el pleito con su colega ya quedó en el pasado y está abierta a convivir con ella. Incluso señaló estar dispuesta a tener una relación cordial con Niurka, otra participante confirmada y con quien también tuvo problemas en el reality de Telemundo.

“Sin duda alguna fue una gran sorpresa. Cuando empiezas las negociaciones, no tienes la menor idea de quiénes van a ser los participantes que van a entrar. Ya pasaron muchos años. Yo estoy tranquila con la idea. No puedo decir que estoy emocionada, pero creo que es una nueva etapa. Eso ya está superado”. Ivonne Montero

Contó que, a su consideración, son Natalia y Niurka quienes, al parecer, “están un poquito enganchadas” con lo ocurrido hace varios años: “Estoy tranquila. No me siento afectada con lo que puedan comentar”, resaltó.

Ivonne Montero habla de Natalia Alcocer / Redes sociales

¿Natalia Alcocer está enojada con Ivonne Montero, participante de ‘La granja VIP 2026’?

Natalia Alcocer también dio su postura sobre cómo sería su convivencia con Ivonne Montero. En una entrevista con el periodista Mich Ruvalcaba, indicó que ya tiene una nueva perspectiva de Montero y tampoco tiene problemas en hablar con ella.

Recalcó que las dos son “personas diferentes”, dejando ver que los pleitos del pasado no afectarán su participación en ‘La granja VIP 2026’.

Sin embargo, dijo esperar que ninguna concursante use la carta de “los hijos” para tratar de ganarse al público. Aunque no mencionó nombres, para muchos fue una indirecta para Ivonne, quien dio muchas declaraciones sobre la salud de su hija durante su estancia en ‘LCDLF’.

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