La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del décimo tercer confirmado del reality!

Continúan las revelaciones rumbo a la segunda temporada de ‘La granja VIP’. Abigail Pak, conocida como ‘La coreañera’, se convirtió en la duodécima participante confirmada para la nueva edición del reality que está por comenzar.

Pero las revelaciones no terminaron ahí, pues tan pronto como se dio a conocer la participación de Abigail, también soltaron las pistas del decimotercer granjero que llegará a la competencia. ¿De quién podría tratarse?

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Abigail Pak, ‘La coreañera’ / Instagram

¿Quiénes son los granjeros confirmados para la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, ya se han dado a conocer las identidades de los primeros 12 granjeros que formarán parte de la segunda edición del reality de TV Azteca.

El casting está conformado por diferentes personalidades de la televisión, las redes sociales y la música, quienes buscarán poner a prueba sus habilidades y convivencia dentro de la granja. La lista de participantes confirmados hasta el momento va así:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis ‘Bebeshita’

Abigail Pak ‘La coreañera

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Participantes de ‘La granja VIP’ 2026 / Instagram

¿Cuáles son las pistas del décimo tercer participante de ‘La granja VIP’ 2026?

Durante la emisión de ‘Venga la alegría’ de este 28 de agosto, apenas unos momentos después de la revelación de ‘La coreañera’, la producción mostró al público las pistas del próximo granjero.

Los dos objetos que identifican al decimotercer participante son una antorcha y una claqueta de cine, elementos que podrían indicar que se trata de un actor o actriz que además habría participado en ‘Exatlón’ o ‘Survivor México’.

La identidad del nuevo granjero será revelada el próximo domingo 30 de agosto, durante la transmisión de la gran final de ‘MasterChef 24/7’.

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¿Cuándo y dónde ver el estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

El estreno de ‘La granja VIP’ 2026 será el próximo domingo 6 de septiembre a través del canal Azteca UNO.

El reality también tendrá transmisión y seguimiento 24/7 a través de la plataforma Disney+.

El calendario semanal será el siguiente:



Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

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