Despiden EN VIVO a ‘Los Ruiz Lara’ tras más de tres años al aire: “Nunca nos hubiéramos imaginado”, dicen

Tan solo unos días después de que se dio a conocer el fallecimiento del hermano Christian Lara, la conductora y su esposo, Roberto Ruiz, se despidieron en vivo del noticiero matutino ‘Los Ruiz Lara’ de Azteca UNO. ¿Quién llegará en su lugar? ¡Te contamos los detalles!

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Christian Lara y Roberto Ruiz se despiden del noticiero matutino de Azteca UNO. / IG: @roberto_ruizg / @christian_larah

¿Cómo inició la historia de amor de ‘Los Ruiz Lara’, conductores despedidos en vivo?

Previo al estreno del noticiero matutino con ‘Los Ruiz Lara’ en Azteca UNO, Christian Lara y Roberto Ruiz se sinceraron sobre su historia juntos dentro de los pasillos de la televisora que los ha visto crecer profesionalmente.

“Nos veíamos de lunes a viernes, a todas horas; nos hicimos amigos, confidentes. Entre cortes, notas y noticiarios trabajábamos, pero también nos divertíamos; había mucho tiempo muerto, pero siempre la pasamos bien. Realmente fuimos buenos compañeros de chamba”, recordó Christian para Azteca Noticias.

Bastó solo una salida con más compañeros para que terminaran de hacer clic y decidieran darse una oportunidad en el amor. Actualmente, son una de las parejas informativas más sólidas y tienen 3 hijos. Mientras que en lo profesional, están por emprender un nuevo camino.

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Christian Lara y Roberto Ruiz se despiden del noticiero matutino de Azteca UNO. / IG: @roberto_ruizg / @christian_larah

Así se despidieron Christian Lara y Roberto Ruiz del noticiero matutino de Azteca UNO

Durante la mañana de este 28 de agosto, Christian Lara y Roberto Ruiz se despidieron del noticiero ‘Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara’ tras más de tres años al aire. En plena transmisión en vivo, los conductores agradecieron por el espacio a días de iniciar un nuevo proyecto.

“No solo en lo profesional, este proyecto nos retó a hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado”, expresó Christian, a lo que Roberto agregó: “Una cosa es ser el comunicador y el periodista, y otra muy diferente es abrirte como individuo, como persona, de una manera personal e incluso íntima”.

De acuerdo con la pareja, su experiencia juntos les permitió mostrar que lo que comunican no solo es su lucha familiar, sino también la de todos los que siguieron su programa a diario; por lo que su despedida no se trata de un adiós definitivo de las pantallas.

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¡CIERRA UN CICLO EN #AZTECANOTICIAS! #LosRuizLara se despiden tras más de tres años al aire



Luego de tres años y tres meses acompañando a la audiencia matutina, la emblemática pareja de conductores @roberto_ruizg y @CHRIS_LARA_H concluye una etapa especial en las pantallas de… pic.twitter.com/0YzJKQJSgK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

¿Quién será el nuevo conductor del Hechos AM de Azteca Noticias?

Durante la última emisión de ‘Los Ruiz Lara’, se dio a conocer que será Manuel López San Martín quien acompañará a la audiencia matutina de TV Azteca el próximo 31 de agosto, en un horario de 7:00 a 9:00 de la mañana.

“Es una gran responsabilidad ocupar este espacio, pero creo que dejan historia, dejan una familia y una enorme responsabilidad, y para mí es un privilegio. Estoy muy contento y entusiasmado”. Manuel López San Martín

Cabe señalar que Roberto Ruiz y Christian Lara seguirán informando a la audiencia, pero ahora en diferentes espacios. Por un lado, Roberto estará al frente de República MX a las 22:00 horas en ADN Noticias; mientras que Christian regresa a Hechos Meridiano en punto de las 14:00 horas en Azteca UNO.

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