La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del séptimo granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Tras confirmarse ya a seis participantes para la segunda temporada de ‘La granja VIP’, las primeras pistas sobre el próximo concursante ya fueron publicadas.

Como era de esperarse, las señales desataron teorías y especulaciones entre el público, que rápidamente comenzó a relacionarlas con distintos famosos. Incluso, algunos nombres ya toman fuerza como posibles candidatos para convertirse en el próximo granjero.

¿Ya sabemos quién será el siguiente famoso en entrar a la competencia? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

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Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados hasta ahora?

Hasta el momento, seis famosos han sido confirmados para entrar a la granja en esta segunda temporada. Los nuevos granjeros son:



Carlos Trejo , conocido popularmente como “El Cazafantasmas”.

, conocido popularmente como “El Cazafantasmas”. Ivonne Montero , actriz y ganadora de diversos realities.

, actriz y ganadora de diversos realities. Kenny Avilés , vocalista de ‘Kenny y los eléctricos’.

, vocalista de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras, Comediante Bicolor”, líder de Los tributeros, conductor de @el_moscast. Creador y director de Comedia.

Comediante Bicolor”, líder de Los tributeros, conductor de @el_moscast. Creador y director de Comedia. Kunno, influencer y modelo.

influencer y modelo. Rafael Mercadante, conductor.

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Confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo empieza y dónde se podrá ver la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

La segunda edición del reality producido por TV Azteca está pactada para iniciar el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, hora de la Ciudad de México.

Si no quieres perderte ningún detalle del estreno ni de todo lo que ocurra dentro de la granja, estas son las plataformas donde podrás seguir el programa:

Televisión abierta: Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO.

Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO. Streaming 24/7: Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Plataformas digitales: También habrá contenido disponible en el sitio oficial de TV Azteca y mediante su aplicación móvil, permitiendo a los fans mantenerse al tanto de las polémicas, estrategias, enfrentamientos y momentos más comentados de La granja VIP 2026.

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La granja VIP / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del octavo participante de ‘La granja VIP’?

Durante la emisión de ‘Venga la alegría’ de este lunes 17 de agosto, se revelaron las pistas para revelar al séptimo integrante del reality.

El video muestra una motocicleta, un banco de gimnasio y un rack de mancuernas, dando a entender que el participante es una persona aficionada al ejercicio. ¿quién podrá ser?

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