La granja VIP 2026: Revelan al sexto granjero confirmado de la segunda temporada, ¿eran ciertos los rumores?

Ante la euforia que ocasionó Kunno al ser anunciado como participante de la segunda temporada de La granja VIP 2026, las redes oficiales del reality sorprendieron con una revelación más durante el sábado futbolero de Azteca. ¿Conoces al famoso confirmado? ¡Aquí te contamos los detalles!

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La granja VIP anuncia nueva revelación. / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de La granja VIP?

Tras el estreno de La casa de los famosos México 2026, La granja VIP anunció que alista su regreso a TV Azteca antes de lo que se había especulado. En un principio, se dijo que el reality show se transmitiría durante los últimos meses del año, como en su primera edición.

Sin embargo, sorprendieron al confirmar que el estreno de la segunda temporada será el próximo 6 de septiembre. Hasta ahora, no se ha dado a conocer oficialmente la hora, pero se espera que se transmita en punto de las 8:00 de la noche, horario que actualmente ocupa MasterChef México 24/7.

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La granja VIP 2026 regresa el 6 de septiembre. / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados para La granja VIP 2026?

Después de confirmarse el regreso de Malleza como host digital, se comenzó a revelar el nombre de los famosos que se enfrentarán dentro de La granja VIP. Hasta ahora los únicos confirmados para la segunda temporada del reality show son:



Carlos Trejo, el ‘Cazafantasma’

Ivonne Montero

Kenny Áviles

Kevyn Contreras

Kunno

Cabe señalar que también se ha hablado de la posible integración de personalidades como Brenda Zambrano, Niurka Marcos y Manelyk González; sin embargo, ninguno de esos nombres ha sido confirmado. Lo que sí es un hecho es que los panelistas que regresan a la nueva edición son:



Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

Rey Grupero

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Kunno confirmado para La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del sexto granjero confirmado de La granja VIP 2026?

Después de la revelación de Kunno como participante oficial de La granja VIP, se dieron a conocer las pistas del sexto granjero que será confirmado. A través de un video compartido por la producción, se observa un disco de vinilo y una palmera.

Pese a que los detalles parecieron no ser claros, de inmediato se comenzó a especular sobre algunos nombres. Además, tras el anuncio de que la nueva revelación será durante el sábado futbolero de TV Azteca, las apuestas no se han hecho esperar.

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La granja VIP, sexto granjero confirmado. / Redes sociales

Él es el sexto granjero confirmado de La granja VIP 2026

Durante la tarde de este sábado 15 de agosto, La granja VIP realizó la revelación de Rafael Mercadante, el sexto confirmado del reality show 24/7. De acuerdo con el actor y presentador, aunque ha participado en otros realities, busca que lo conozcan tal y como es.

Cabe mencionar que Rafael Mercadante es un actor, conductor y locutor, conocido por participar en importantes telenovelas como ‘El manantial’ y ‘El privilegio de amar’.

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