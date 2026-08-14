La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del sexto granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Tras confirmarse que Kunno es el quinto participante oficial de La granja VIP 2026, nuevas pistas comenzaron a surgir en redes sociales.

Las teorías en redes sociales ya están más fuertes que nunca y varios nombres han comenzado a sonar entre los seguidores del programa. ¿Ya sabemos quién será el próximo famoso en entrar a la competencia? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

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¿Quiénes son los conductores y panelistas confirmados de La granja VIP 2026?

Poco a poco comienzan a revelarse los nombres que formarán parte de La granja VIP 2026, uno de los realities más esperados de TV Azteca. Aunque la producción aún guarda algunas sorpresas bajo llave, ya se conocen los primeros conductores, panelistas y participantes que se sumarán a la competencia.

Conductores confirmados

Malleza como host digital

Kristal Silva fue confirmada como copresentadora del programa

Panelistas y críticos confirmados

El programa también contará con un panel de comentaristas que analizará todo lo que ocurra dentro de la granja:



Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

Rey Grupero

¿Quiénes son los granjeros confirmados de La granja VIP 2026?

Hasta el momento, estos son los famosos que han sido revelados como habitantes oficiales del reality:

Carlos Trejo , conocido popularmente como “El Cazafantasmas”.

, conocido popularmente como “El Cazafantasmas”. Ivonne Montero , actriz y ganadora de diversos realities.

, actriz y ganadora de diversos realities. Kenny Avilés , vocalista de Los eléctricos.

, vocalista de Los eléctricos. Kevin Contreras, Comediante Bicolor”, l íder de Los tributeros, conductor de @el_moscast. Creador y director de Comedia.

Comediante Bicolor”, l conductor de @el_moscast. Creador y director de Comedia. Kunno



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¿Quiénes son los granjeros confirmados de La granja VIP 2026?

¿Cuáles son las pistas del sexto granjero confirmado de La granja VIP?

La producción de La granja VIP 2026 reveló nuevas pistas sobre la identidad del sexto habitante confirmado y las especulaciones no tardaron en apoderarse de las redes sociales.

La producción mostró un video donde se observaron un disco vinil y una palmera, detalles que desataron teorías entre los fans, quienes creen que podría tratarse de una influencer.

¿Cuándo se estrena La granja VIP 2026 y dónde ver el reality en vivo?

La cuenta regresiva ya comenzó. La granja VIP 2026 estrenará su segunda temporada el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Si no quieres perderte ningún detalle del estreno ni de todo lo que ocurra dentro de la granja, estas son las plataformas donde podrás seguir el programa:

Televisión abierta: Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO.

Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO. Streaming 24/7: Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Plataformas digitales: También habrá contenido disponible en el sitio oficial de TV Azteca y mediante su aplicación móvil, permitiendo a los fans mantenerse al tanto de las polémicas, estrategias, enfrentamientos y momentos más comentados de La granja VIP 2026.

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