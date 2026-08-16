¿Poncho de Nigris le da la espalda a La casa de los famosos México 2026? Apoya a participante de La granja VIP

En medio de las críticas que enfrenta Rosa María Noguerón por el nuevo contenido de La casa de los famosos México 2026, Poncho de Nigris sorprendió al dejar entrever que esta temporada no realizará una canción para el team favorito, pues ya tiene sus ojos puestos en La granja VIP. ¿Por qué razón? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Emilio Osorio ¿planea regresar a La casa de los famosos México? Revela si está dispuesto a una nueva temporada

¿Poncho de Nigris le da la espalda a La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Poncho de Nigris le da la espalda a La casa de los famosos México en su cuarta temporada?

Mientras La casa de los famosos México 2026 vive sus primeras semanas, en redes algunos usuarios han comenzado a cuestionar si esta temporada se realizará una canción en apoyo a los habitantes favoritos del reality.

Debido a que Poncho de Nigris suele colaborar con Los Tuexi en los lanzamientos musicales, diversos comentarios han dejado entrever que el regiomontano no seguirá de cerca al reality de Televisa. Además, tras una confesión en redes, todo parece indicar que se unirá a los seguidores de La granja VIP.

Lee: Ernesto Laguardia se rapa en La casa de los famosos México y Karina Torres lo ayuda pero ¿lo trasquiló?

Poncho de Nigris rechaza hacer canción para La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales.

¿Por qué Poncho de Nigris ahora quiere apoyar a La granja VIP 2026?

A través de un video difundido en redes, Poncho de Nigris, quien alista la segunda edición de Ring Royale, confesó que ya tiene un habitante favorito en La granja VIP 2026. Pese a que algunos seguidores de La casa de los famosos México esperan la nueva canción de la temporada, el regiomontano dejó entrever que ahora se hará para el reality de TV Azteca.

“Va a estar del equipo, de la ‘Guarida del éxito’ y ‘Jalando fierro’, uno más de los integrantes. Ya estuvo Aldito en La casa de los famosos y ganó; ahora mandamos para hacer buen contenido, porque sé que va a hacer buen contenido porque ya tiene las tablas, a Kevyn Contreras. Kevyn bicolor en “La granja VIP”. Poncho de Nigris

De acuerdo con el exhabitante de la primera temporada de La casa de los famosos México, estará apoyando de cerca su participación. “Vamos a reventar mad***, se le va a hacer rola y se le va a apoyar como se le tiene que apoyar a todo el equipo”, concluyó.

Lee: Marcela Mistral destapa la verdadera razón por la que rechazó entrar a La granja VIP; ¿por Poncho de Nigris?

¿Quién es Kevyn Contreras, granjero confirmado de La granja VIP 2026?

En el clip que circula en redes de Poncho de Nigris, se observan algunos momentos que Kevyn Contreras compartió con Poncho y Aldo de Nigris, pues se sabe que es un comediante y standupero originario de Monterrey, Nuevo León.

Aunque su carrera comenzó en la televisión regiomontana, se viralizó rápidamente cuando comenzó a crear contenido para TikTok e Instagram gracias a su humor negro, lo que le ha permitido colaborar con figuras como Brincos Dieras y José Luis Zagar.

Tras ser anunciado como habitante de La granja VIP, las opiniones sobre su participación no se hicieron esperar; mientras algunos aplaudieron que llegue al reality show, otros mencionaron que podría salir ‘funado’.

No te pierdas: Así fue la trágica muerte de Antonio, el hermano de Poncho de Nigris: “El golpe más duro de mi vida”