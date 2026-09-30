Aldo de Nigris lanza fuerte dardo a Niam Darrechi tras pleito con Aarón Mercury: “nos lo hubiéramos put…”

Tal parece que la polémica del influencer Naim Darrechi está muy lejos de terminar, pues luego de que la mamá de Abelito diera a conocer que emprendió acciones legales en contra del influencer, un nuevo ‘enemigo’ se le suma a la lista al español: Aldo de Nigris.

Lee también: Gustavo Adolfo Infante explota vs. Naim Darrechi tras polémica con mamá de Abelito: “Que se largue del país”

Aldo de Nigris / Redes sociales

Aldo de Nigris lanza fuerte menaje a Naim Darrechi

Luego de la polémica ocurrida en la fiesta de Abelito, en la que tanto Naim Darrechi como Agustín Fernández bailaron de forma inapropiada a la madre de Abelito, Aldo de Nigris sale a dar sus primeras declaraciones, mostrándose bastante indignado con la situación.

A pesar de que durante la fiesta tanto él como Wendy Guevara evitaron que Darrechi y Aarón Mercury terminaran a golpes, el ganador de ‘La casa de los famosos México’ reveló que hoy se arrepiente de no darle su merecido al español:

Naim Darrechi se pelea con Aarón Mercury / Redes sociales

“Al siguiente día vimos todo lo que pasó con la mamá de Abelito y todo y yo digo ‘nombre, nos lo hubiéramos put… ahí ¿verdad? Porque, pues eso sí a mi me calentó más” Aldo de Nigris

De Nigris reconoce que él habló con Aarón Mercury para hacerlo entrar en razón, asegurando que las pelea físicas no llevan a nada, sobre todo porque el influencer está en un gran momento a nivel profesional, sin embargo, reconoce que lo que hicieron con la mamá de Abelito fue una tremenda falta de respeto.

Aldo dice que trato de calmar a Aarón preocupado por lo que pueda pasarle a su carrera si peleaba con el Nye

Pero al ver lo que pasó con la mamá de abelito al día siguiente si pensó "lo hubiéramos golpeado ahí" 🔥 pic.twitter.com/k1jxN3my8k — ☮︎ eevee ✨ (@jwdy_ult) September 30, 2026

Lee más: Aarón Mercury vs. Naim Darrechi: Supuesta mujer por la que se pelearon rompe el silencio: ¿ella inició el pleito?

¿Qué pasó en la fiesta de Abelito que provocó la molestia de Aldo de Nigris y Aarón Mercury?

Este domingo 27 de septiembre Abelito reunió a su familia y amigos para celebrar su fiesta de cumpleaños, sin embargo, durante la noche ocurrieron dos situaciones que provocaron el descontento colectivo.

En primer lugar el tema de la mamá de Abelito, Cristina Romero, quien se encontraba bailando tranquilamente en el lugar cuando de repente tanto Naim Darrechi como Agustín Fernández empezaron a bailar alrededor de ella de manera inapropiada.

Estas acciones provocaron que la señora emprendiera accione legales por abuso sexual debido a tocamientos y roces corporales no consentidos.

Por si fuera poco, se dice que además Naim Darrechi también estuvo molestando a varias chicas presentes en la fiesta, lo que provocó que Aarón Mercury le pusiera un alto.

Lejos de que el problema terminara, ambos influencers iniciaron una discusión que terminó con una agresión física por parte de Darrechi, quien le lanzó una lata en la cara a Mercury. Aldo de Nigris y Wendy Guevara se metieron en medio del forcejeo para evitar que escalara.

Lee también: Exnovia de Naim Darrechi lo exhibe en medio de pleito con Aarón Mercury ¡Le debe 10 mil dólares! VIDEO

Naim Darrechi, influencer español / Redes sociales

¿Cuál ha sido la postura de Naim Darrechi ante esta polémica?

Naim Darrechi ha tenido varias posturas a lo largo de los días, pues mientras en primera instancia salió a dar una disculpa pública a la mamá de Abelito, horas después aseguró que la situación no había sido tan grave.

Finalmente, tras darse a conocer el tema de la demanda, Naim Darrechi abandonó México, pero eso sí, demostrando una actitud desafiante, y asegurando que solo buscan sacar provecho.