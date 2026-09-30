Acusan a Agustín Fernández y ‘Suavecito’ de presunto consumo de drogas ¿antes de la fiesta de Abelito? VIDEO

La fiesta de cumpleaños de Abelito, terminó con una fuerte polémica en redes sociales, luego de que se difundieran videos protagonizados por Naim Darrechi, Agustín Fernández y ‘Suavecito’, en una escena de presunto acoso a la madre del cumpleañero. Ahora, exhiben a los influencers por estar... ¿bajo los efectos de las drogas?

Naim Darrechi protagoniza polémica con madre de Abelito / Redes sociales

¿De qué acusan a Agustín Fernández, ‘Suavecito’ y Naim Darrechi tras la fiesta de Abelito?

Durante el fin de semana pasado se llevó a cabo la celebración del cumpleaños de Abelito, evento al que asistieron figuras como Naim Darrechi y Agustín Fernández. Ambos fueron captados en videos mientras bailaban junto a Cristina Romero, madre del influencer y también actor.

Las imágenes generaron numerosas críticas en redes sociales, donde algunos usuarios calificaron el comportamiento de los influencers como inapropiado y los señalaron por presunto acoso.

Aunque Naim Darrechi y Agustín Fernández ofrecieron disculpas públicamente, la polémica continuó. Abel Sáenz, nombre real de Abelito, manifestó su molestia por lo sucedido, mientras que su madre informó que emprendería acciones legales, al asegurar que fue víctima de tocamientos sin su consentimiento.

Otra de las situaciones que causó más molestia, fue que tanto Agustín, como Naim, creen que las acusaciones son desproporcionadas, pues la madre de Abelito parecía “contenta” en el momento.

Te puede interesar: Aaron Mercury y Naim Darrechi se pelean en plena fiesta de Abelito y aseguran que, ¡fue por celos! VIDEO

QUE ASCOOOO DE PERSONAS Naim, Suave y el Agustín, uno por hacer eso y los otros pendejos por reírse, una falta de respeto para la mama de Abelito! 🤮 espero @AbelitoSZR se fije bien en las amistades que tiene. https://t.co/LDTJ1MNTmL — Daniela✨ (@Danielaapnce) September 28, 2026

Señalan a Agustín Fernández y ‘Suavecito’ de presunto consumo de sustancias

En un video que ya impactó las redes sociales, internautas mostraron el momento en el que presuntamente ‘Suavecito’ (invitado a la fiesta de Abelito) consume algún tipo de sustancia.

Cabe señalar que este pequeño clip fue extraído de una de sus transmisiones en vivo, ya que él tiene un canal en la plataforma ‘Kick’ en el que muestra algunos momentos de su día a día.

En dicho video, aparece acompañado de Rocío Sánchez del Río, quien también estuviera presente en el cumpleaños de Abelito. En un instante, otra de las personas se atraviesa y se percibe un intercambio entre él y ‘Suave’.

Mientras esto pasaba, Agustín pasaba al fondo y frente a la mirada de Rocío. Es importante hacer énfasis en que en ningún momento se menciona si corresponde a algún tipo de droga . ¿Tú qué opinas?

Lee: ¿‘Suavecito’ termina con Queen Buenrostro? Revela si quiere reconciliarse con Kim Shantal: “Estar bien con el”

por lo que veo en esa fiesta todos se estaba drogando mejor dicho en ese stream sobraba la COCA. Probablemente por eso la Imelda tuñon no quería q siguieran haciendo stream. Todos desde la Chío,suavecito y hasta la Imelda tuñon estaban metiéndose sus pases. Chequen! #lamansionvip pic.twitter.com/3PexykEu8I — ulau (@ulauulau) September 24, 2026

¿'Suave’ y Agustín Fernández confirman consumo de drogas previo a cumpleaños de Abelito?

Al momento de esta nota, ni ‘Suave’, ni Agustín Fernández, así como Rocío Sánchez del Río, han hecho comentarios al respecto sobre el video viral que ya circula en redes sociales.

El clip corresponde a una reciente transmisión en vivo, pero el video fue publicado el 25 de septiembre, por lo que no corresponde al día del cumpleaños de Abelito.



“ Todos los famosos e influencers se drogan ”,

”, “ Se nota que Suavecito es bien atascado ” y,

” y, “ Qué hu*va que se metan sus pases ”.

Naim también dijo sus intenciones de casarse con un amigo próximamente, con la intención de poder obtener la nacionalidad mexicana.

Tal vez te interese: Participante de La mansión VIP sufre descuido y muestra el paquete completo, ¡nada a la imaginación! FOTOS