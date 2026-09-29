¿Negocio de Abelito podría meterse en problemas por su fiesta con menores de edad? Esto es lo que se dice

Cuando parecía que las polémicas de la fiesta de cumpleaños de Abelito habían terminado, una nueva controversia acaparó las redes sociales. Tras los escándalos protagonizados por algunos invitados, usuarios comenzaron a cuestionar la presencia de menores de edad dentro del establecimiento donde se realizó la celebración.

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Naim Darrechi acusado de presunto acoso a madre de Abelito / Redes sociales

¿Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de Abelito y por qué generó tantas críticas?

La celebración de cumpleaños de Abelito, exhabitante de La casa de los famosos México, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Además de las discusiones entre algunos invitados y otros momentos virales que surgieron durante la noche, usuarios de internet comenzaron a señalar la presencia de personas menores de edad dentro del lugar donde se llevó a cabo el festejo.

El evento se realizó en El Palomazo, establecimiento vinculado al influencer en Ciudad Satélite. A partir de videos compartidos en redes sociales, varios internautas cuestionaron si era adecuado que adolescentes asistieran a una celebración realizada en un sitio donde normalmente se comercializan bebidas alcohólicas.

Naim Darrechi se pelea con Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de Abelito y por qué generó tantas críticas?

Además de las discusiones entre algunos invitados de la fiesta de Abelito y otros momentos virales que surgieron durante la noche, usuarios de Internet comenzaron a señalar la presencia de personas menores de edad dentro del lugar donde se llevó a cabo el festejo.

El evento se realizó en El Palomazo, establecimiento vinculado al influencer en Ciudad Satélite. A partir de videos compartidos en redes sociales, varios internautas cuestionaron si era adecuado que adolescentes asistieran a una celebración realizada en un sitio donde normalmente se comercializan bebidas alcohólicas.

Aaron Mercury y Naim Darrechi se pelean en cumpleaños de Abelito / Redes sociales y canva

¿Abelito sabía que había menores de edad en su fiesta?

Hasta el momento, Abelito únicamente se ha pronunciado sobre las disculpas públicas que ofrecieron Naim Darrechi y Agustín Fernández tras la polémica por los bailes con su madre. Sin embargo, no ha hecho comentarios sobre la presencia de influencers menores de edad en su fiesta de cumpleaños ni sobre el debate que surgió en redes sociales después de que se difundieran videos del evento.

Lo que sí se sabe es que una de las asistentes involucradas aclaró que acudió acompañada de su madre y que permaneció durante toda la celebración bajo la supervisión de adultos responsables. Asimismo, explicó que su presencia tenía como único objetivo celebrar el cumpleaños de un amigo cercano y convivir con personas de su círculo de confianza.

La joven también agradeció la preocupación de quienes expresaron inquietud por la situación, aunque consideró injustas algunas críticas. Según relató, en ningún momento estuvo expuesta a un ambiente que considerara inadecuado y aseguró que permaneció acompañada y cuidada durante toda la velada.

¿El negocio de Abelito podría ser clausurado por permitir el ingreso de menores de edad?

La polémica provocó opiniones divididas en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios defendieron que los menores estuvieron acompañados por adultos, otros señalaron que las autoridades podrían investigar las condiciones en las que se realizó el evento.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales destacaron mensajes como:



“Abelito corre el riesgo de que hasta el changarro le clausuren”

“Estar en un establecimiento que tiene alcohol es ilegal”

“Le pueden quitar la licencia al bar”.



Sin embargo, otros internautas argumentaron que podría tratarse de una celebración privada y que, mientras los menores no consumieran bebidas alcohólicas, su presencia no necesariamente representaría una infracción. Hasta el momento no existe información oficial que indique alguna investigación o sanción relacionada con el establecimiento.

¿Negocio de Abelito podría ser suspendido por permitir menores de edad en su fiesta?



¿Qué dice la ley sobre la entrada de menores a bares y lugares con venta de alcohol?

En México existen diversas regulaciones que restringen el acceso de menores de edad a bares, antros y centros nocturnos donde el principal giro comercial es la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la normativa aplicable en distintas entidades del país, los establecimientos de este tipo pueden enfrentar sanciones si permiten el ingreso o permanencia de menores cuando no se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

También existen excepciones específicas para ciertos eventos o espacios que operan como restaurantes y no como bares, así como celebraciones realizadas bajo condiciones especiales. No obstante, cada caso depende de la legislación local y de las características particulares del evento realizado.