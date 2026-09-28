Naim Darrechi se disculpa con Abelito y revela el motivo de su pelea con Aarón Mercury; él confirma que fue agredido

Lo que debía ser una noche de celebración para Abelito terminó convertido en una de las polémicas más comentadas en redes sociales. Entre acusaciones, videos virales y una pelea frente a decenas de invitados, Naim Darrechi finalmente rompió el silencio y explicó qué pasó realmente.

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¿Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de Abelito y por qué estalló la polémica?

El cumpleaños número 27 de Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, reunió a varias figuras del entretenimiento y las redes sociales en un popular centro nocturno de la Ciudad de México. Entre los asistentes estuvieron exhabitantes de La casa de los famosos México, como Wendy Guevara, Agustín Fernández, Elaine Haro, Masad Altamimi y Aldo De Nigris, además de varios influencers.

Sin embargo, la celebración se salió de control cuando comenzaron a circular videos que mostraban distintos incidentes protagonizados por Naim Darrechi. Horas después de la fiesta, Abelito publicó un mensaje en el que dejó claro que no estaba de acuerdo con ciertas conductas ocurridas durante el evento.

“No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia” Abelito

También aseguró que decidió abrir las puertas de su festejo para compartir con sus seguidores y seres queridos, no para que otras personas intentaran robarse la atención. Según sus palabras, la intención era “agradecer un año más de vida” y no que terceros “quieran lucirse o armar su teatro”.

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Abelito rompe el silencio

¿Por qué señalan a Naim Darrechi por su comportamiento con la mamá de Abelito?

Uno de los videos que más indignación provocó en redes mostró a Naim Darrechi bailando muy cerca de doña Cristi, madre de Abelito. Las imágenes rápidamente generaron críticas de usuarios que consideraron inapropiada la actitud del influencer español.

Ante la lluvia de comentarios, Naim decidió ofrecer una disculpa pública y reconoció que había cometido un error: “Ayer fue un día en el que la cagué. Pasaron varias cosas ayer, pero realmente de que yo sienta que debo pedir disculpas es solo una cosa”, declaró.

Posteriormente, explicó que desconocía la identidad de la mujer con quien estaba bailando.

“Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito, sin saber que era la mamá de Abelito. Hostia, no fue algo que estuvo bien. Me disculpo con la familia y con Abelito” Naim Darrechi

Naim insistió en que nunca tuvo la intención de faltar al respeto y aseguró que incluso habló personalmente con doña Cristi para ofrecerle una disculpa.

El influencer también afirmó que entendió la gravedad del asunto cuando descubrió quién era: “La verdad que dije ‘la cagué’ porque no me gustaría que hicieran eso con mi mamá. Estuvo fatal, lo siento”, reconoció.

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¿Por qué pelearon Naim Darrechi y Aarón Mercury en la fiesta de Abelito?

Si algo dio aún más de qué hablar que la polémica con la mamá de Abelito fue el fuerte enfrentamiento entre Naim Darrechi y Aarón Mercury. Videos difundidos en redes mostraron a ambos influencers protagonizando un altercado que terminó con empujones, gritos y un forcejeo frente a varios invitados.

De acuerdo con el español, todo comenzó cuando Aarón se habría acercado de una forma que él consideró irrespetuosa.

“No me gustó cómo se dirigió a mí esa persona, quizás le subieron las copas. A mí también, yo tenía las copas subidas y la verdad es que de eso no me arrepiento para nada”, aseguró.

Según su versión, Mercury llegó con una actitud desafiante y comenzó a provocarlo. Naim relató que intentó responder, pero la situación escaló rápidamente hasta generar tensión entre ambos. Incluso reconoció que terminó lanzando una lata vacía durante el altercado.

“Entonces pues yo agarro una lata que estaba vacía y se la tiré. Se la tiré para allá y ya, no pasó nada más”, contó.

Aarón Mercury vs. Naim Darrechi

Sin embargo, el propio influencer admitió que el objeto alcanzó a Aarón Mercury y le provocó una pequeña lesión. “Se ve que como que le salió un chorrito aquí, muy leve, muy leve, con un poquito de sangre aquí en el labio. No fue nada grave, pero pues ya decidí irme”, explicó.

El momento obligó a varios asistentes a intervenir para evitar que la situación llegara a mayores. Entre quienes aparecieron intentando controlar el conflicto estuvieron Aldo De Nigris y otros invitados, mientras las imágenes del enfrentamiento rápidamente se viralizaron en redes sociales.

De hecho esta lesión la confirma el video de Wendy Guevara que subió hace unos minutos para narrar como sucedieron las cosas desde su perspectiva.

¿Naim Darrechi se disculpará con Aarón Mercury?

La respuesta fue contundente: no. Mientras que el influencer expresó arrepentimiento por lo ocurrido con la mamá de Abelito, dejó claro que no siente la necesidad de pedirle perdón a Aarón Mercury.

“No, ni lo voy a hacer. La verdad es que no me voy a disculpar con Aarón”. Naim Darrechi

Naim sostuvo que actuó en respuesta a una provocación y que no considera haber hecho algo que amerite una disculpa pública: “Si sintiera que lo tengo que hacer, lo haría. Pero no tengo que pedirle ninguna disculpa de nada”, agregó.

El creador de contenido también negó las teorías que aseguran que todo fue un montaje para promocionar algún evento de influencers.

“No ha habido nada de marketing ni nada de preparación ni ha sido show ni nada de eso. Simplemente pasó”. Naim Darrechi

Para el español, el conflicto surgió por diferencias personales y por el comportamiento que, según él, tuvo Aarón durante la fiesta.

Agustín Fernández y Aarón Mercury rompen el silencio tras el escándalo con Naim Darrechi

Tras la polémica fiesta de cumpleaños de Abelito, tanto Aarón Mercury como Agustín Fernández decidieron romper el silencio y dar su versión de los hechos.

De acuerdo con Aarón Mercury, todo inició cuando intervino para defender a una amiga que, según él, estaba siendo incomodada por Naim Darrechi. El influencer aseguró que le pidió al español que dejara en paz a la joven, pero la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física. Aarón también criticó la actitud de Naim durante toda la fiesta, acusándolo de comportarse de manera irrespetuosa con varios invitados.

Por su parte, Agustín Fernández se vio involucrado debido a que asistió al evento acompañado de Naim y fue captado en un video junto a él realizando un baile que habría incomodado a la mamá de Abelito. Tras la ola de críticas, Agustín emitió un comunicado ofreciendo disculpas tanto al influencer como a su madre por el incómodo momento.