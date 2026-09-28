Exnovia de Naim Darrechi lo exhibe en medio de pleito con Aarón Mercury ¡Le debe 10 mil dólares! VIDEO

Las polémicas parecen no tener fin para Naim Darrechi. En medio de las críticas por agredir a Aarón Mercury en una fiesta, ahora su exnovia, Katy Cardona, lo exhibe y le exige públicamente que le pague 10 mil dólares que le prestó en su momento. Así fue como respondió el influencer.

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Naim Darrechi explica por qué no le ha pagado a su exnovia / Redes sociales

Naim Darrechi explica por qué no le ha pagado a Katy Cardona el dinero que le debe

Tras viralizarse el video del pleito entre Naim Darrechi y Aarón Mercury en la fiesta de Abelito, empezó a circular otro clip en el que Katy Cardona, exnovia del español, exige que le paguen el dinero que le deben.

“Hay una persona que me debe como 10 mil dólares. Págueme, que esa plata me sirve, me funciona… Ya va a ser quincena, faltan tres días, páguenme, con tres días de antelación le estoy diciendo”, expresó evidentemente molesta.

Si bien no dijo nombres, posteriormente Darrechi subió otro video admitiendo que él era quien tenía la deuda con Cardona. Incluso explicó los motivos por los que no le había dado su dinero. Según dijo, en estos momentos no contaba con los medios para pagarle. No obstante, aseguró que no se ha olvidado de la deuda y prometió regresarle todo.

Naim Darrechi “No me nombró, pero sí era para mí. Por WhatsApp me estaba pidiendo lo mismo. Yo le dije que sí, que de eso no va a haber problema, que se lo cobre de lo que genere ‘Canquiña’ primero. En el caso de que vaya mal, que no se venda, que lo dudo porque es un producto buenísimo, que va a ayudar a mucha gente, pues yo sí lo podría”.

El español dijo no tener conflicto en perder las primeras ganancias del producto que, al parecer, crearon entre los dos, para que ella pudiera recuperar su dinero: “Era lo que yo estaba proponiendo”, indicó.

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¿Katy Cardona procederá legalmente contra Naim Darrechi por la deuda de 10 mil dólares?

Hasta el momento, Katy Cardona no ha mostrado intención de proceder legalmente contra Naim Darrechi por la deuda de 10 mil dólares, ni tampoco ha vuelto a hablar más del tema. En tanto que mucha gente les ha recomendado a ambas partes que ya dejen de hacer públicos sus problemas personales.

Como se sabe, Katy y Naim coincidieron en ‘La mansión VIP’, reality digital creado por ‘HotSpanish’. Una vez que concluyó el show, empezaron a salir formalmente y todo parecía ir bien al principio. No obstante, solo duraron unas pocas semanas.

Y es que constantemente peleaban en las transmisiones en vivo que hacían. Él le hacía muchas escenas de celos. Al final, dijeron que se separarían debido a que su relación se estaba tornando tóxica.

Este asunto, aunado al pleito con Aarón Mercury, ha puesto en duda el trámite que Naim está realizando para obtener su residencia en México. Algunos creen que todo esto podría afectar el proceso y hasta existiría la posibilidad de que lo expulsen del país.

Naim Darrechi y Katy Cardona terminaron hace algunas semanas / Redes sociales

¿Por qué Naim Darrechi se peleó con Aarón Mercury?

Durante el pasado fin de semana, Abelito realizó un festejo al que asistieron varias celebridades, incluyendo Naim Darrechi y Aarón Mercury. En algún punto, el español comenzó a agredir al exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Por lo que se puede observar en los videos del momento, Darrechi lo empujó tras verlo platicar con una mujer. Algunos de los presentes tuvieron que contenerlo para evitar que el asunto escalara a los golpes.

Según versiones preliminares, el exnovio de Yeri MUA se molestó cuando vio a Mercury hablando con la chica que aparentemente le gustaba. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado explicaciones.

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