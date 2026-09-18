Lupillo Rivera estaría saliendo con una chica trans tras terminar su compromiso con Taína Pimentel, aseguran

Tras terminar su compromiso con Taína Pimentel, Lupillo Rivera sorprendió a todos al confesar que había conocido a una nueva mujer. Durante un episodio de ‘Top Chef VIP’, el cantante dijo estar muy feliz de estar con ella, asegurando que se “amaban como locos”.

En medio de las especulaciones sobre la identidad de la chica, se ha reportado que, presuntamente, sería trans. Te contamos lo que está pasando.

No te pierdas: ¿Lupillo Rivera pasado de copas en concierto? Circula video del cantante en supuesto estado inconveniente

Lupillo Rivera terminó con Taína Pimentel hace algunas semanas / Redes sociales

¿Lupillo Rivera le fue infiel a Taína Pimentel con su nueva pareja?

Fue a finales de agosto que Lupillo Rivera y su ahora exnovia, Taína Pimentel, anunciaron su ruptura a ocho meses de haberse comprometido. A través de redes sociales, Pimentel compartió un comunicado sobre el tema.

Sin revelar los motivos, le agradeció por todos los momentos felices que vivieron juntos. Para muchos, esto fue señal de que las cosas habrían acabado en buenos términos.

“Me quedo con los momentos vividos (...) Con todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”. Taína Pimentel

Por su parte, el hermano de la fallecida Jenni RIvera dijo que todo terminó por diferencias de pareja y pidió a su público que no la atacara. Las especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de él comenzaron cuando el cantante contó en ‘Top Chef VIP’ que había conocido a una “dama maravillosa”. Sin decir nombres, indicó que estaban dejando “fluir las cosas” y que era muy feliz.

Muchos consideran que todo se dio demasiado rápido, ya que no había pasado ni un mes desde la ruptura.

Se especula que, presuntamente, esto sería señal de que la separación se dio porque él habría engañado a su exnovia con la persona que sería su actual pareja. Pimentel desmintió esto en su momento con otro comunicado.

Cabe mencionar que, hasta el momento, esta teoría no ha sido confirmada. Los involucrados han sido muy herméticos y ya no han vuelto a tocar el tema públicamente.

Lee: ¿Taína Pimentel olvida a Lupillo Rivera? Publica impactantes FOTOS y responde a la hija del cantante

Taína Pimentel, modelo y actriz dominicana, actual pareja de Lupillo Rivera / Redes sociales

La nueva pareja de Lupillo Rivera presuntamente sería una chica trans, aseguran

En la emisión más reciente de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas contó que, el pasado 16 de septiembre, la prensa captó a Lupillo Rivera en el aeropuerto de la CDMX. Resaltó que, durante el “chacaleo”, el cantante protegía mucho a una chica que lo acompañaba y hasta trataba de cubrirle la cara para que no la identificaran.

Tras mostrar las imágenes del encuentro, el comunicador dijo haber tenido contacto con una persona que, al parecer, conoce a la acompañante de Lupillo. Según su fuente, esta última sería una chica trans.

“Me dice: ‘Gabo, fíjate que la mujer con la que iba Lupillo es una chica trans’. Me dice: ‘Sí, es mi amiga… Napoli, le decían’. Yo me sorprendí y le marqué a un amigo reportero que estaba en este gran evento y le dije: ‘Oye, ¿tú viste a la mujer con la que Lupillo estuvo en el aeropuerto?’ Y me dice: ‘Sí. No quiso Lupillo que hablara con nosotros, pero se oía rara’. Se le notaba la voz gruesa y tenía los rasgos muy toscos. Dos pensaron que sí era trans”. Gabo Cuevas

Esta información no ha sido confirmada ni desmentida. En tanto que Gabo opinó que, en caso de ser verdad, sería algo “revolucionario”. Esto, debido a que, presuntamente, la familia Rivera sería “homofóbica”. Comentó que, supuestamente, al sobrino de Lupillo lo mandaron a terapia de conversión cuando descubrieron que sentía atracción por los hombres.

¿Quiénes son las exparejas de Lupillo Rivera?

A diferencia de otros artistas, Lupillo Rivera no ha tenido problema en hablar sobre su vida sentimental. A lo largo de los años, se le ha visto y/o relacionado con varias mujeres. Aquí te dejamos algunas:

María Gorola : Fue su primera esposa. Duraron 15 años juntos y tuvieron cuatro hijas.

: Fue su primera esposa. Duraron 15 años juntos y tuvieron cuatro hijas. Mayeli Alonso: Su segunda esposa. Se casaron en 2006 y se divorciaron en 2018. Procrearon dos hijos. Su ruptura estuvo llena de polémica.

Su segunda esposa. Se casaron en 2006 y se divorciaron en 2018. Procrearon dos hijos. Su ruptura estuvo llena de polémica. Giselle Soto : No se casaron, pero sí duraron varios años. La ruptura se dio en medio de rumores de infidelidad.

: No se casaron, pero sí duraron varios años. La ruptura se dio en medio de rumores de infidelidad. Taína Pimentel: Empezaron a finales de 2025 y se comprometieron a los pocos meses. Anunciaron la ruptura a finales de agosto.

Mira: Lupillo Rivera confesó que mantuvo por años a un hijo que no era suyo: “Me dolió mucho”