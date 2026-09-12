‘Toñita’ ventiló detalles sobre su relación con Yahir y asegura ¡fue un romance!: ¿No fue solo una noche?

A más de 20 años del estreno de la primera generación de La academia, ‘Toñita’ sorprendió al revelar un detalle de su pasado con Yahir que durante años había permanecido entre rumores y especulaciones. La cantante confirmó que entre ella y su excompañero sí existió algo más que una amistad. ¿Cómo fue su presunto “noviazgo”?

¿Toñita y Yahir tuvieron una relación sentimental? / Redes sociales y canva

¿Cuándo se conocieron Yahir y Toñita?

La cercanía entre Yahir y Toñita comenzó desde La academia, el famoso reality show de TV Azteca. Durante su estancia en la competencia, ambos demostraron tener una química especial, además de protagonizar constantes bromas, coqueteos y comentarios que alimentaron las versiones sobre un posible romance.

Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado públicamente que hubiera existido una relación sentimental. Incluso, en distintas ocasiones, Toñita había preferido mantener el misterio.

En redes sociales, muchos también dudaban sobre las palabras de Toñita, afirmando que su versión podría ser totalmente diferente a la verdad. ¿Qué dijo después?

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Toñita dijo que fue “novia” de Yahir / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Toñita y Yahir, según la cantante?

Fue para 2022 que Toñita decidió romper el silencio, también como una forma de “demostrar” a todos aquellos que dudaban sobre sus palabras, que sí hubo un romance con Yahir.

Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga. Toñita en 2022

Yahir mencionó que entre ambos solo hubo una amistad un poco subida de tono, ya que ella lo “piropeaba”, lo “sabroseaba”, entre muchas otras cosas:

Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también. Yahir

Poco después, reaparecieron juntos y Toñita aprovechó para lanzar un comentario que muchos definieron como “intenso":

Oigan, aquí estoy con el papacito de Yahir, hoy le toqué su pack. Hace 20 años que no te toco nada, ¿verdad? Qué sabroso se ha puesto este jijo. Toñita

A pesar de esto, Yahir no ha dicho ni confirmado estos rumores, aunque se presume sí hubo algo más que una amistad, pero no un noviazgo. ¿Tú qué crees?

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¿Toñita soltó un gas en plena entrevista?

La respuesta es SI, Toñita tuvo un pequeño accidente en plena entrevista con Matilde Obregón, en un momento que se hizo viral rápidamente en redes sociales.

Al principio, algunos usuarios pusieron en duda la autenticidad del audio y especularon que podría tratarse de una edición o incluso de contenido generado con inteligencia artificial.

Sin embargo, quienes revisaron la grabación original señalaron que el peculiar sonido también se escucha en la versión completa de la entrevista. ¿A todos nos pasó alguna vez?

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