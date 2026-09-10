¿Hugo Mejuto confirma romance con Sergio Basañez? Revela que salieron tres meses y acusa que lo negó

Un nuevo capítulo se suma a la polémica entre Hugo Mejuto y Sergio Basañez. El productor de GranDiosas decidió hablar sin filtros sobre el vínculo que mantuvo con el actor y aseguró que sí existió una relación cercana durante varios meses. Incluso contó cómo terminó todo cuando descubrió que el galán de telenovelas ya estaba saliendo con otra persona, mientras públicamente negaba cualquier romance.

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¿Qué dijo Hugo Mejuto sobre su presunta relación con Sergio Basañez?

Hugo Mejuto reveló en una entrevista para el programa de YouTube Gente bien parada que sí tuvo una historia personal con Sergio Basañez, aunque aclaró que nunca buscó aprovecharse de la fama del actor.

El productor explicó que para él la situación era algo natural y que comenzó a convivir con Basañez sin imaginar que el tema terminaría convertido en noticia. Según contó, disfrutó el tiempo que compartieron juntos y no tenía interés en presumir públicamente aquella etapa.

“A mí Sergio Basañez es como Pedrito Pérez… el chiste es que sea mi gusto, que sea feliz”, expresó Mejuto al recordar cómo inició la cercanía entre ambos.

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¿Cuánto tiempo salieron Hugo Mejuto y Sergio Basañez?

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Hugo Mejuto aseguró que convivió de manera frecuente con Sergio Basañez durante aproximadamente tres meses.

Según su versión, ambos eran hombres solteros en ese momento y compartieron varias experiencias juntos. Incluso señaló que el actor fue invitado a conciertos y eventos importantes en su vida personal.

“Viví tres meses con un hombre soltero, que era yo, igual que él. Nos la pasamos padre”, declaró el productor, quien aseguró que aunque no se formalizó una relación sentimental, sí existió una conexión cercana.

Mejuto también comentó que Sergio fue claro desde el principio respecto a la diferencia entre ambos perfiles públicos. Recordó que el actor le dijo:

“Tú eres un hombre muy público, muy transparente y está bien. Yo no”. Hugo Mejuto

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¿Por qué Hugo Mejuto asegura que Sergio Basañez negó el romance?

El creador de GranDiosas se mostró sorprendido por algunas declaraciones que Sergio Basañez realizó en entrevistas anteriores, especialmente cuando minimizó su presencia en un concierto y negó que hubiera existido algo más.

Para Mejuto, esas declaraciones fueron contradictorias respecto a lo que ambos vivieron en privado. Sin embargo, aseguró que con el tiempo entendió que la reacción del actor respondía a una situación personal.

“Qué incongruente y mentiroso. Si a él le gusta mentir y lo enseñaron a mentir, pues él sabrá cómo lleva su carrera”. Hugo Mejuto

Pese a ello, el productor afirmó que aprendió a no tomarse el tema como algo personal y explicó que la decisión de negar los hechos corresponde únicamente a Sergio Basañez.

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¿Por qué Hugo Mejuto dice que Sergio Basañez sigue ‘en el clóset’?

Durante la conversación, Hugo Mejuto fue más allá y aseguró que el actor enfrenta un proceso personal relacionado con la manera en que maneja públicamente su vida privada. El productor señaló que no pretende obligarlo a hablar de sus preferencias ni exponer aspectos íntimos de su vida, pero considera que las negativas públicas tienen relación con una decisión personal de mantener ciertos temas fuera del foco mediático.

“Él tiene un problema de negación o no problema, es de clóset, es muy personal eso, pero él niega por algo o lo oculta por algo”. Hugo Mejuto

Mejuto también dejó claro que no busca protagonismo a raíz de esta historia y que simplemente respondió luego de que Sergio negara cualquier vínculo entre ambos.

¿Sergio Basañez regresará a las telenovelas? / Instagram: @sergio_basanezoficial

¿Cómo terminó la historia entre Hugo Mejuto y Sergio Basañez?

De acuerdo con el productor, la situación cambió cuando comenzaron a circular imágenes de Sergio Basañez junto a otra persona. Según relató, inicialmente se especuló que él había filtrado información, algo que asegura nunca ocurrió.

Posteriormente, el actor se habría comunicado con él para aclarar lo sucedido y ofrecerle una disculpa. Fue entonces cuando Mejuto entendió que Basañez ya estaba conociendo a alguien más y decidió cerrar definitivamente ese capítulo.

“Al que le ofende decir que salimos es a mí porque yo me sentía especial. Pero no, sí fue verdad, no anduvimos nunca jamás, pero sí salimos mucho”. Hugo Mejuto

Incluso recordó que invitó al actor a uno de sus conciertos, al grado de que también acudió la madre de Sergio Basañez. Para él, eso demuestra que existía una relación cercana más allá de una simple amistad ocasional.

Para respaldar su versión, Hugo Mejuto mencionó al cantante Carlos Cuevas como una de las personas que fue testigo de varios de esos encuentros. Mientras tanto, Sergio Basañez no ha respondido a estas nuevas declaraciones, que ya están generando conversación entre los seguidores del espectáculo y las telenovelas mexicanas.