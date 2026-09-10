¿Gala Montes le declara su amor a Emiliano Aguilar en redes sociales? Tras salida de LCDLFM ella dice: “Te amo”

La eliminación de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 trajo otra polémica, y es que la actriz habría “confirmado” su romance con Emiliano Aguilar, tras compartir un romántico mensaje en redes sociales. ¿Será que sí?

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes de romance? / Redes sociales

¿Cuándo comenzaron los rumores de noviazgo entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Todo comenzó durante la madrugada del domingo 21 de junio, cuando una fotografía entre Gala Montes y Emiliano Aguilar comenzó a difundirse en redes sociales, mientras ambos se abrazaban.

La aparición de ambos apuntó a diversas teorías, desde una colaboración musical, hasta un probable romance de dos personalidades que han sido protagonistas de distintas polémicas. Posteriormente, Gala dijo lo siguiente en una entrevista con Eden Dorantes:

Estamos preparando algo, no podemos decir nada porque nos regañan. Hablamos de muchas cosas, o sea, tuvimos mucho tiempo para platicar y nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos y éramos muy afines a ciertas cosas y teníamos muchos parecidos. O sea, como que conectas. Gala Montes

Sin embargo, ya no volvieron a reaparecer juntos en más publicaciones, por lo que muchos pensaron que su vínculo (amistoso o amoroso) había terminado. ¿Qué hay detrás de todo?

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Gala Montes y Emiliano Aguilar juntos en playa / Redes sociales y canva

¿Qué mensaje le dedicó Gala Montes a Emiliano Aguilar tras su salida de LCDLFM?

La nueva publicación de Gala Montes, luego de su salida de La casa de los famosos México 2026, rápidamente generó comentarios, pues muchos creen que se trata de la confirmación de un presunto romance entre ella y Emiliano Aguilar.

La actriz publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, mismo que mostraba momentos que ambos han compartido presuntamente en fechas recientes, acompañado del mensaje: “ Te amo, Emiliano ” (según imagen de Chamonic).

Posteriormente, la descripción del post se habría editado, ya que después el mensaje era el siguiente: “No puedo tener suficiente”, con emojis que internautas asociaron a un presunto enamoramiento.

Hasta el momento, no existe una declaración directa de Gala o Emiliano en la que aseguren que son pareja . Por ello, las versiones sobre un posible noviazgo permanecen en el terreno de las especulaciones.

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Gala Montes le dedicó mensaje a Emiliano Aguilar / IG: chamonic3 y galamontes

¿Cómo defendió Emiliano Aguilar a Gala Montes tras su “eliminación” de LCDLFM?

Los rumores cobraron mayor fuerza entre inteernautas después de la salida voluntaria de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026.

Tras su salida comenzaron a circular comentarios que vinculaban a Emiliano Aguilar con el estado emocional de la actriz. Ante las versiones, el rapero salió públicamente en defensa de Gala y rechazó que fuera responsable de la situación que atravesaba, incluso mostró su apoyo a ella:

Bien firme contigo, Gala Montes. Alv toda la gente ignorante que no sabe ni qué p*do y juzgan. Emiliano Aguilar

En un comentario, Gala escribió lo siguiente: “ Te amo mi amor ”, acrecentando aún más las teorías sobre un romance entre los dos. ¿Lo confirmarán?

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