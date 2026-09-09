Gala Montes, tras salir de La casa de los famosos México 2026, ¡la despiden de la Malinche, el musical! FOTO

Gala Montes sorprendió al abandonar La casa de los famosos México 2026 apenas unas horas después de haber ingresado nuevamente al reality. Su decisión parece haberle traído otras consecuencias, pues se anunció que su participación en Malinche, el musical fue suspendida. ¿No le avisaron a la actriz?

Gala Montes decidió abandonar La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo fue la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

La jornada transcurría de manera normal dentro de La casa de los famosos México 2026 durante el martes 8 de septiembre junto a Gala Montes. Los habitantes se preparaban para participar en la tradicional prueba semanal por el presupuesto.

A todos los televidentes se les comenzó a hacer extraño que dicha prueba comenzó a retrasarse y, de manera paralela, una toma sorprendió a quienes veían el 24/7, pues se vio a Gala Montes subir las escaleras que conducen fuera del foro.

Tras esta escena, la propia ‘Jefa’ fue la encargada de anunciar que Gala Montes tomó la decisión de abandonar el reality, tan solo dos días después de haber ingresado.

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Así fue la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Anuncian que la actriz Gala Montes ya no participará en Malinche, el musical

Al parecer, la salida de Gala Montes del reality tuvo repercusiones inmediatas fuera de La casa de los famosos México 2026, ya que también habría quedado fuera de otro de los proyectos más importantes de la artista.

Poco después de las 21:00 horas, la producción de Malinche, el musical publicó un comunicado en el que confirmó que la participación de Gala Montes queda “pospuesta de manera indefinida”:

Malinche El Musical, el espectáculo musical de gran formato hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida. Malinche, el musical

Durante la participación de Montes en el reality, le platicó a sus compañeros que estaba emocionada por formar parte de esta puesta en escena, sin saber lo que iba a pasar apenas horas después.

La compañía agradeció a la intérprete por su entusiasmo y profesionalismo durante la primera etapa de preparación y dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con ella en el futuro.

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Malinche, el musical, anuncia salida de Gala Montes / Redes sociales

¿A Gala Montes no le avisaron que quedaba fuera de Malinche, el musical?

Tras el comunicado compartido por Malinche, el musical, Gala Montes reaccionó posteriormente a la noticia que ya se había hecho viral en varias redes sociales.

La intérprete dijo que, en una publicación de El junket, que todo correspondía a una ‘fake new’, ya que ella no había visto que la producción o alguna página oficial del musical hubiera anunciado tal información:

Ajajaja, fake new, no está en las redes de Malinche. Gala Montes, vía redes sociales

Muchos comenzaron a burlarse de Montes, pues el comunicado de la obra ya se encontraba en las historias de la propia producción, y rápidamente confirmaron que esa decisión presuntamente se tomó sin avisarle a Gala.

Gala Montes reacciona a su “salida” de Malinche, el musical / Redes sociales

Ahora, a mediodía de este miércoles 9 de septiembre, Gala rompió el silencio tras su “despido” de Malinche, el musical, y arremetió duramente contra la producción, ya que, asegura, ella actuó de buena fe, pero ellos con ella, no:

Durante todo este proceso existió una situación que para mí fue muy dolorosa: trabajar y ser explotado sin recibir un pago que considero justo por mi trabajo, mi tiempo, mi imagen y, sobre todo, por todo lo que aporté para que este proyecto pudiera existir y tener el alcance que tuvo. Gala Montes

Según informó, la situación había cambiado para ella drásticamente, pues su decisión de entrar a La casa de los famosos México 2026 correspondió a un tema económico . Aún así, ella presuntamente ofreció trabajar gratis en la obra para así mantenerse en el proyecto teatral:

Siempre hubo disposición de mi parte. Incluso habíamos hablado de que la decisión y el comunicado correspondiente lo tomaríamos juntos. Me parece una falta de respeto que después de todo lo que he aportado y, después de haber intentado encontrar una salida de buena fe, hoy se pretenda contar una historia de manera distinta. Gala Montes

Por último, lamentó que esta situación haya existido, pues afirma que ella ha dado mucho y se le ha reconocido poco .

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