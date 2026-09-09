Gala Montes deja ‘La casa de los famosos México 2026’ y su mamá se pronuncia con poderoso mensaje

Durante la tarde del pasado martes 8 de septiembre, se confirmó que Gala Montes abandonaba ‘La casa de los famosos México 2026’. Mucho se ha dicho sobre el tema y hasta surgieron ataques en contra de su madre, Crista Montes, quien ha usado las redes sociales para expresar su preocupación ante los presuntos problemas de adicción de la actriz.

A raíz de todo esto, doña Crista se pronuncia y defiende ante todos aquellos que la acusan, entre otras cosas, de ser la causante de la aparente crisis de salud mental de la también cantante. Te contamos lo que dijo.

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Gala Montes y su mamá están distanciadas desde hace varios años / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hay muchas versiones sobre el motivo por el que Gala Montes abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’, a menos de dos días de su ingreso. Al menos de forma oficial, la producción sostuvo que la joven estaba bien y que simplemente decidió irse voluntariamente.

Al principio, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ reportó que, presuntamente, Gala sufrió una especie de crisis. Informó que, a su salida, supuestamente golpeó a una persona del staff.

Por otra parte, los periodistas Joanna Vega-Biestro y Mich Rubalcava destacaron que, al parecer, la intérprete de ‘Tácara’ agredió a la psicóloga del show. Supuestamente, la famosa pidió un tampón y, al ver que no se lo daban, se puso mal.

“Lo que me cuentan es que Gala entra al confesionario y pide un producto íntimo. Como no se lo dieron de inmediato, empezó a querer casi romper la puerta para salir. Es cuando entra la gente de producción con la psicóloga...La psicóloga recomienda que Gala se interne. Gala pierde el control y se le abalanza. Le hablan a gente cercana para que vaya por ella”, dijo Biestro.

Según Joanna, la actriz rechaza a cualquier persona que le sugiera buscar ayuda. También comentó que, al parecer, estaría acompañada de algunos amigos, incluyendo a Emiliano Aguilar. Si bien esto no ha sido confirmado, los internautas se han mostrado preocupados por el estado mental de Gala.

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Wtf 😳 o sea que Gala Golpes atacó a la psicóloga de la casa??



Ojalá la anexen tiene talento y mucho potencial, de verdad que necesita ayuda.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/u66gdwqyDr — El Narrador (@El__Publico__) September 9, 2026

Mamá de Gala Montes lanza mensaje tras la salida de su hija de ‘La casa de los famosos México 2026’

En su momento, Crista Montes se dijo en desacuerdo con que su hija, Gala Montes, ingresara a ‘La casa de los famosos México 2026’. Manifestó que la joven no estaba bien por sus presuntos problemas de adicciones y acusó a la producción del programa de quererla “exponer”.

Aunque muchos aplaudieron su preocupación, hubo algunos, principalmente periodistas, que la tacharon de “hipócrita” y hasta la acusaron de “monetizar” con la aparente “crisis” de la joven. Y es que la señora ha hecho muchas transmisiones en vivo en las que se dice estar muy preocupada por el estado actual de su hija.

Previo a la salida de la celebridad, los periodistas Analú Salazar y Gabo Cuevas atacaron a Crista. A través de sus plataformas, recordaron que, supuestamente, la señora maltrató a Gala y hasta se aprovechó económicamente de ella.

Ante esto, la señora lanzó un par de mensajes contundentes en los que pide que ya no se “desinforme”, pues nadie sabe lo que realmente vivió junto a Gala.

“Si tienes pruebas de que yo recibí dinero por expresar mi preocupación como madre, preséntalas. De lo contrario, no conviertas una suposición en una afirmación. Mi postura puede gustarte o no, pero preocuparse por una hija no es monetizar. Hacer un video sensacionalista con el dolor ajeno, quizá sí”. Mamá de Gala Montes

Y agregó: “Usted no vivió en mi casa, no conoce lo que ocurrió ni todo lo que hice por mis hijas. Convertir una situación dolorosa y delicada en contenido para conseguir vistas no la convierte en defensora de nadie”.

Mensaje de mamá de Gala Montes luego de que su hija abandonara La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes?

Hasta 2024, la relación entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, era relativamente buena. La propia actriz hasta llegó a expresar que admiraba a su progenitora por su fortaleza ante las dificultades de la vida.

Todo cambió cuando Crista expuso que, supuestamente, Gala la despidió como mánager y la corrió de su casa por “malas influencias y resentimientos”. Ante esto, la también cantante sostuvo que su mamá le robaba y la maltrataba tanto de forma física como psicológica.

Doña Crista siempre negó esto, asegurando que sus hijas eran quienes la agredían. A partir de ese entonces, se ha desatado toda una guerra de dimes y diretes entre ellas. La joven contó durante su breve estancia en ‘LCDLFMX’ que su madre arruinó su carrera de cantante con la entrevista que le dio a Adrián Marcelo.

Crista ha dicho que, pese a todo, apoyará a su hija y solo espera que esté bien. También comentó que intentó comunicarse con ella, sin éxito.

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