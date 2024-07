Mamá de Gala Montes le responde a la actriz por decir que vivía de ella: “No quiero su dinero”

En nuestro martes de TVNotas te dimos a conocer las declaraciones de la mamá de Gala Montes quien en el pasado enfermó de cáncer y a la par era mánager de su hija, que inició con su carrera como actriz desde muy pequeña en programas unitarios de TV Azteca. Ahora es protagonista en una telenovela de Televisa.

La señora nos comentó que Gala la dejó a su suerte porque tenía resentimientos contra ella y ahora tiene que ganarse la vida vendiendo café en un rancho y viviendo con sus perros.

Como respuesta, Gala explotó contra ella en una transmisión en vivo en donde la tachó de narcisista y de querer controlarla a ella y su dinero. Relató que incluso llegaron a tener episodios de encontronazos delicados.

Eran muy unidas y todo cambió / Francisco Mancera/ Instagram

Mamá de Gala se defiende de la actriz y le dice que la ama

Al tiempo que Gala estaba haciendo la transmisión, la señora comenzó a subir videos a su cuenta de Instagram en los que señaló que no se quiere quedar con su dinero y simplemente le pide lo que le corresponde por haber trabajado a su lado por 18 años.

Según la señora, Gala solo le quiere dar techo y comida, cuando el dinero que le correspondería sería mucho mayor. Además, dijo que tiene pruebas de que tanto Gala como su hermana fueron v¡0l3ntas con ella y ejercieron contra ella contactos físicos fuertes en una ocasión, por lo que retó a Gala a llevar el caso a instancias legales.

Asimismo, lamentó que sus dos hijas ahora estén idolatrando a su papá cuando nunca vio por ellas y les llegaba a decir que no iba a darles dinero por meses, mientras la señora y Gala trabajaban para mantenerse.

También dijo que Gala no solo ha sido v¡0l3nta con ella sino que con compañeros del reality ‘La isla’ al que no fue invitada a la final por el productor debido a su comportamiento.

Igualmente negó que la actriz pagara su tratamiento contra el cáncer porque se trató en el FUCAM y no hubo necesidad de ello, porque la señora no quiso agarrar el dinero de su hija para ese fin.

Por último dijo que desconocía que su hija era bisexual y que tampoco tiene problemas con la comunidad LGBT como lo mencionó Gala en su transmisión.

La señora Crista les envió un mensaje de amor a sus dos hijas y les dijo que son el motor de su vida y siempre las amará.

La mamá de Gala le respondió por decir que quiere su dinero / Instagram

A pesar que en los videos compartió un mensaje amoroso hacia su hija, minutos después en sus historias de Instagram, apareció un mensaje con tono irónico que dice: “Yo le debo todo a Gala, yo no hice nada. Yo dije voy a tener unas hijas y voy a vivir de ellas para que me mantengan! Ese va a ser mi propósito de vida. Y voy a vender la nota como si fuera Britney (Spears) como nunca trabajé siempre me mantuvieron yo no quiero trabajar nunca”.

Se desconoce si ella lo subió para burlarse de quienes la critican por ello o fue hackeada.