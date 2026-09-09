Yanet García contesta contundente a Wendy Guevara; revela por qué no estuvo en la postgala de LCDLFM 2026

Tras la controversial salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026, el reality no deja de generar conversación por todas las situaciones que suceden dentro y fuera de la casa.

A la par de la polémica de Gala Montes, en las últimas horas surgió un nuevo chisme, luego de que Wendy Guevara asegurara que Yanet García dejó plantados a todos en el programa para una de las postgalas.

‘La Chica del clima’ ya salió a aclarar lo sucedido y explicó con lujo de detalle por qué no estuvo presente en la postgala. ¿Será que ya no quiere saber nada del reality con todo lo que está sucediendo?

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Yanet García salió de LCDLFMX 2026 / Mezcalent

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la ausencia de Yanet García en la postgala?

Fue durante una de las postgalas, en la que Flor Vigna fue invitada, cuando se tocó el tema de la ausencia de Yanet García.

Mientras Flor llegaba para comenzar con la plática, Wendy Guevara comentó que “la del clima” no había querido asistir y aseguró que los había dejado plantados.

De inmediato, Ricardo Margaleff intervino y le dijo a Wendy que no podía decir eso, dando a entender que podría tratarse de un tema delicado para la producción y que la ausencia de Yanet sí habría representado un problema.

Wendy preguntó que si de verdad no podía decirlo, y nuevamente señaló que Yanet no quiso ir.

“La del clima no quiso venir y nos dejó con el clima y todo (...) ¿No podía decirlo? No quiso venir, ¿cuál es el problema?” Wendy Guevara

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Wendy dice que Yanet los dejó plantados👀



“A nosotros la del clima no quiso venir y nos dejó con el clima y todo”…#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/eRGk9oKcEV — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 9, 2026

¿Yanet García dejó plantada a la producción de La casa de los famosos México’2026?

Después de que las declaraciones de Wendy Guevara se hicieran virales, Yanet García salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales.

‘La Chica del clima’ aseguró que su ausencia no se debió a que no quisiera estar presente, sino a cuestiones de agenda y falta de comunicación.

La conductora explicó que le avisaron que debía quedarse en el programa hasta que terminó la gala, pero que la indicación no se le dio con anticipación. En ese momento, Yanet ya tenía otro compromiso que atender, por lo que le fue imposible quedarse.

Finalmente, Yanet aseguró que le hubiera encantado estar presente, dejando claro que su ausencia no fue con la intención de dejar plantada a la producción de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

“El día que no estuve en la post-gala no fue porque no quisiera. No se me informó con anticipación que tenía que quedarme y me avisaron hasta que terminó la gala. Yo ya tenía otro compromiso agendado y no pude quedarme. Me hubiera encantado estar con ustedes, simplemente fue un tema de comunicación con producción” Yanet García

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Yanet García en X / X

¿Yanet García tuvo problemas con la producción tras su eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La salida de Yanet García del reality fue muy polémica y, para parte del público, resultó anticlimática por la manera en que se dio. Su eliminación fue consecuencia de la dinámica de los “muebles” de la casa, quienes fueron seleccionados por el público y posteriormente tuvieron que decidir quién sería eliminado entre sus compañeros.

En redes sociales surgieron muchas críticas, pues algunos internautas consideraron que la forma en la que Yanet quedó fuera del programa fue una falta de respeto hacia ella. Incluso, hubo quienes comenzaron a especular sobre una supuesta rivalidad o envidia por parte de Galilea Montijo hacia la conductora.

Sin embargo, después de su eliminación, Yanet ha estado presente en algunas galas e incluso ha participado en otros programas de Televisa, lo que podría ser una señal de que mantiene una buena relación con la producción y de que no existe algún problema entre ambas partes.

Después de la salida de Aldo Rendón de la casa, se habló de que Yanet García regresaría a la competencia para ocupar su lugar, pero esto quedó solamente como un rumor.

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