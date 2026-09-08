Apio Quijano responde contundente a Ernesto Laguardia tras llamarlo “pende**”: “Qué bueno que estés enojado”

La tensión entre Apio Quijano y Ernesto Laguardia subió de nivel después de la polémica dinámica de “Congelados” en La casa de los famosos México 2026. El integrante de Kabah lanzó duras críticas contra el actor por su desempeño en el reality y, horas después, Laguardia reaccionó con fuertes insultos mientras conversaba con otros habitantes. ¿Apio dispuesto a perdonar?

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La casa de los famosos México 2026: Ernesto Laguardia arremete contra Apio Quijano tras dinámica: “Pobre pendej*" / YT: La casa de los famosos México y redes sociales

¿Qué dijo Apio Quijano sobre Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026?

Durante la dinámica de “Congelados”, Apio Quijano fue uno de los exhabitantes que tuvo la oportunidad de hablar frente a los participantes de la actual temporada. Su intervención generó reacciones porque no se limitó a lanzar comentarios positivos y señaló directamente algunos aspectos del juego de los habitantes.

Al dirigirse a Ernesto Laguardia, el cantante cuestionó que su trayectoria como actor y conductor fuera suficiente para desenvolverse dentro de un formato como La casa de los famosos México.

Apio Quijano “Nos has dejado tanto que desear en este proyecto. Es muy diferente ser conductor, ser actor, pero estar en un reality... ay. (...) Hijole, muy aburrido, la verdad. Ahorita también lo acabas de decir ‘no has entendido el juego’, tampoco tú, Ernesto”.

Las palabras de Apio Quijano contra Ernesto Laguardia no pasaron desapercibidas y posteriormente fueron motivo de conversación dentro de la casa. El actor dejó ver que el comentario le había molestado y comenzó a hablar del integrante de Kabah con otros compañeros.

¿Por qué Ernesto Laguardia insultó a Apio Quijano tras su aparición en La casa de los famosos México?

Después de la dinámica de “Congelados”, Ernesto Laguardia reaccionó molesto por las críticas de Apio Quijano y cuestionó la manera en la que el exhabitante se había dirigido a él y a otros participantes.

En una conversación con Memo Schutz, el actor expresó claramente su enojo y utilizó un insulto para referirse al integrante de Kabah.

“Ese cabr*n me hizo enojar. ¿Cómo se llama? El Apio, se me hizo un pendej*”. Ernesto Laguardia

La situación no terminó ahí, pues Laguardia volvió a mencionar a Apio durante una plática con Ese Pérez, donde nuevamente dejó clara su molestia por los comentarios que recibió durante la visita de los exhabitantes.

“Pobre pendej*, además ¿quién chingad*s es el Apio?”, expresó el actor, provocando que la confrontación comenzara a tomar mayor fuerza entre los seguidores del reality.

Apio Quijano vs Ernesto Laguardia

¿Qué respondió Apio Quijano a los insultos de Ernesto Laguardia?

Al enterarse de los insultos de Ernesto Laguardia, Apio Quijano aseguró que él nunca le faltó al respeto y que sus comentarios estuvieron dirigidos únicamente a su desempeño en el reality.

“Yo en ningún momento le falté el respeto, a pesar de que él sí a mí. Yo jamás le he dicho una grosería, ni mucho menos, y ni se la pienso decir hoy ni nunca, porque yo no soy así”. Apio Quijano

Apio tampoco se retractó de llamar aburrida la participación de Laguardia y aseguró que sus críticas finalmente lograron hacerlo reaccionar: “Le caló. Gracias, gracias y de nada a todo su público, porque al fin despertó algo en él, porque estaba dormido. Y yo no mentí en ningún momento. Todo ha sido verdad. Todo lo que dije es cierto”.

Aunque cuestionó su desempeño en La casa de los famosos México 2026, el integrante de Kabah reconoció la trayectoria de Ernesto como actor y conductor: “Es una carrera súper enorme, de una trayectoria hermosísima, gran conductor, ha estado en las telenovelas más importantes de México. Claro que sí, pero eso no te da el derecho a ponerte en un lugar de soberbia en un reality, porque eso sí no lo conoces”.

Para reforzar, Apio comparó la experiencia de Laguardia en el reality con enfrentarse a una disciplina desconocida:

“Si yo llego mañana y me meto al circo a ser trapecista, me voy a partir la madre. Tú te metiste a algo que jamás habías hecho y creías que por tu carrera todo te iba a ir bien y lo ibas a soportar bien. ¿Qué crees? No fue así”. Apio Quijano

Apio Quijano vs Ernesto Laguardia

¿Apio Quijano pidió disculpas a Ernesto Laguardia tras la polémica en La casa de los famosos México 2026?

El cantante también explicó por qué considera que sus comentarios pudieron afectar especialmente a Ernesto Laguardia. Desde su perspectiva, el actor sería una persona acostumbrada a buscar buenos resultados y a mantener una imagen de perfección en su trabajo.

Apio Quijano “Eso fue lo que yo le dije: ‘Estás muy aburrido y no tienes que ser bueno siempre en todo’. Y eso es lo que le cala a Ernesto Laguardia, porque es una persona tan excesivamente perfeccionista y tiene que hacer todo bien”.

Apio Quijano vs Ernesto Laguardia

Apio incluso aseguró que el actor continúa pensando en lo sucedido y que la molestia demostraría que sus palabras tuvieron algún efecto. Para él, la reacción de Laguardia terminó convirtiendo una simple crítica en una polémica mucho más grande.

“Hoy estoy 24 horas en su mente, pensando y tirándome. Pero te voy a decir algo, Ernesto: que tú a mí me faltes al respeto, a mí no me importa lo que digas de mí. Lo que te dolió fue a ti. Esa es tu proyección”. Apio Quijano

Finalmente, Apio Quijano respondió directamente al enojo de Ernesto Laguardia y aseguró que, aunque no pretende continuar con los ataques, sí considera positivo que el actor finalmente haya mostrado una emoción fuerte dentro del programa.

Apio Quijano “Te dolió a ti. Acepta que fuiste tú al que le dolió, que te afectó y que estás enojado. Qué bueno que estés enojado, pero por lo menos que haya una emoción dentro de ti. Entonces, ya no voy a decir nada y que se nos caiga el rating, ¿eh?”.

Así respondió Apio a Ernesto Laguardia: