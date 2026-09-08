Apio Quijano responde contundente a Ernesto Laguardia tras llamarlo “pende**”: “Qué bueno que estés enojado”
Apio Quijano respondió a Ernesto Laguardia tras los fuertes insultos en La casa de los famosos México 2026 e hizo fuerte reflexión sobre sus declaraciones.
La tensión entre Apio Quijano y Ernesto Laguardia subió de nivel después de la polémica dinámica de “Congelados” en La casa de los famosos México 2026. El integrante de Kabah lanzó duras críticas contra el actor por su desempeño en el reality y, horas después, Laguardia reaccionó con fuertes insultos mientras conversaba con otros habitantes. ¿Apio dispuesto a perdonar?
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¿Qué dijo Apio Quijano sobre Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026?
Durante la dinámica de “Congelados”, Apio Quijano fue uno de los exhabitantes que tuvo la oportunidad de hablar frente a los participantes de la actual temporada. Su intervención generó reacciones porque no se limitó a lanzar comentarios positivos y señaló directamente algunos aspectos del juego de los habitantes.
Al dirigirse a Ernesto Laguardia, el cantante cuestionó que su trayectoria como actor y conductor fuera suficiente para desenvolverse dentro de un formato como La casa de los famosos México.
Las palabras de Apio Quijano contra Ernesto Laguardia no pasaron desapercibidas y posteriormente fueron motivo de conversación dentro de la casa. El actor dejó ver que el comentario le había molestado y comenzó a hablar del integrante de Kabah con otros compañeros.
¿Por qué Ernesto Laguardia insultó a Apio Quijano tras su aparición en La casa de los famosos México?
Después de la dinámica de “Congelados”, Ernesto Laguardia reaccionó molesto por las críticas de Apio Quijano y cuestionó la manera en la que el exhabitante se había dirigido a él y a otros participantes.
En una conversación con Memo Schutz, el actor expresó claramente su enojo y utilizó un insulto para referirse al integrante de Kabah.
“Ese cabr*n me hizo enojar. ¿Cómo se llama? El Apio, se me hizo un pendej*”.
La situación no terminó ahí, pues Laguardia volvió a mencionar a Apio durante una plática con Ese Pérez, donde nuevamente dejó clara su molestia por los comentarios que recibió durante la visita de los exhabitantes.
“Pobre pendej*, además ¿quién chingad*s es el Apio?”, expresó el actor, provocando que la confrontación comenzara a tomar mayor fuerza entre los seguidores del reality.
¿Qué respondió Apio Quijano a los insultos de Ernesto Laguardia?
Al enterarse de los insultos de Ernesto Laguardia, Apio Quijano aseguró que él nunca le faltó al respeto y que sus comentarios estuvieron dirigidos únicamente a su desempeño en el reality.
“Yo en ningún momento le falté el respeto, a pesar de que él sí a mí. Yo jamás le he dicho una grosería, ni mucho menos, y ni se la pienso decir hoy ni nunca, porque yo no soy así”.
Apio tampoco se retractó de llamar aburrida la participación de Laguardia y aseguró que sus críticas finalmente lograron hacerlo reaccionar: “Le caló. Gracias, gracias y de nada a todo su público, porque al fin despertó algo en él, porque estaba dormido. Y yo no mentí en ningún momento. Todo ha sido verdad. Todo lo que dije es cierto”.
Aunque cuestionó su desempeño en La casa de los famosos México 2026, el integrante de Kabah reconoció la trayectoria de Ernesto como actor y conductor: “Es una carrera súper enorme, de una trayectoria hermosísima, gran conductor, ha estado en las telenovelas más importantes de México. Claro que sí, pero eso no te da el derecho a ponerte en un lugar de soberbia en un reality, porque eso sí no lo conoces”.
Para reforzar, Apio comparó la experiencia de Laguardia en el reality con enfrentarse a una disciplina desconocida:
“Si yo llego mañana y me meto al circo a ser trapecista, me voy a partir la madre. Tú te metiste a algo que jamás habías hecho y creías que por tu carrera todo te iba a ir bien y lo ibas a soportar bien. ¿Qué crees? No fue así”.
¿Apio Quijano pidió disculpas a Ernesto Laguardia tras la polémica en La casa de los famosos México 2026?
El cantante también explicó por qué considera que sus comentarios pudieron afectar especialmente a Ernesto Laguardia. Desde su perspectiva, el actor sería una persona acostumbrada a buscar buenos resultados y a mantener una imagen de perfección en su trabajo.
Apio incluso aseguró que el actor continúa pensando en lo sucedido y que la molestia demostraría que sus palabras tuvieron algún efecto. Para él, la reacción de Laguardia terminó convirtiendo una simple crítica en una polémica mucho más grande.
“Hoy estoy 24 horas en su mente, pensando y tirándome. Pero te voy a decir algo, Ernesto: que tú a mí me faltes al respeto, a mí no me importa lo que digas de mí. Lo que te dolió fue a ti. Esa es tu proyección”.
Finalmente, Apio Quijano respondió directamente al enojo de Ernesto Laguardia y aseguró que, aunque no pretende continuar con los ataques, sí considera positivo que el actor finalmente haya mostrado una emoción fuerte dentro del programa.
Así respondió Apio a Ernesto Laguardia: