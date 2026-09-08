Flor Vigna EXPONE gran secreto de la producción en La casa de los famosos México, ¿será vetada del programa? VIDEO

Luego del regreso de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México’, el reality sigue causando polémica y dando mucho de qué hablar, incluso fuera de la casa.

Quien ahora está en el ojo del huracán es Flor Vigna, la más reciente eliminada de la competencia, quien actualmente participa en las galas como exhabitante.

Precisamente durante una de las galas, Flor soltó un comentario que llamó la atención y que pondría en aprietos a la producción, pues habría revelado información de la que no debería hablarse frente al público. ¿Qué fue lo que dijo Flor y podría recibir alguna sanción?

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Flor Vigna / Redes sociales

¿Cuál fue el secreto que expuso Flor Vigna sobre La casa de los famosos México?

Durante una de las galas en las que participa Flor Vigna como exhabitante, la influencer platicaba sobre su experiencia dentro de la casa.

Fue entonces cuando habló acerca de los famosos “carritos” y confirmó que los habitantes sí pueden escucharlos desde el interior de la casa, aunque tienen prohibido hablar públicamente sobre ello.

El comentario de inmediato provocó gestos de sorpresa e incomodidad entre los panelistas y conductores, quienes rápidamente cambiaron de tema y le preguntaron a Flor su opinión sobre el inesperado ingreso de Gala Montes a la casa.

El creador de contenido Dave Godoy compartió el momento en sus redes sociales, y mencionó que aunque es un secreto a voces, nunca se había hablado al respecto durante una gala.

“Nosotros escuchamos los carritos adentro, los mensajes que nos manda la gente, nosotros no podemos hablar de eso, pero los escuchamos.” Flor Vigna

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Flor Vigna

¿Qué son los carritos en La casa de los famosos México?

Los famosos “carritos” de ‘La casa de los famosos México’ forman parte de una dinámica en la que vehículos equipados con bocinas reproducen mensajes enviados por los seguidores del programa desde el exterior de la casa.

De esta manera, los fans pueden mandar mensajes de apoyo a su habitante favorito y hacer que sean reproducidos cerca de las instalaciones para que puedan ser escuchados por los participantes. Para enviar uno de estos mensajes, los seguidores deben realizar un pago.

Sin embargo, no es la primera vez que esta información se revela durante una transmisión en vivo. En una ocasión, Yanet García escuchó uno de estos mensajes dirigido a Memo y decidió ir a compartirlo con él.

Fue entonces cuando ‘la Jefa’ intervino y regañó a Yanet por haberle contado a su compañero lo que había escuchado del exterior, dejando claro que los habitantes no deberían revelar este tipo de información dentro de la casa.

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¿Flor Vigna podría ser vetada de ‘La casa de los famosos México’?

Con el cambio de tema que hicieron los conductores cuando Flor Vigna habló de los “carritos”, queda claro que se trata de un tema del que no se habla en las transmisiones en vivo, por lo que la exhabitante podría recibir algún llamado de atención.

Hasta el momento, no se sabe si la producción impondrá alguna sanción o incluso un veto a Flor después de que revelara esta información durante la gala. Sin embargo, en redes sociales, algunos seguidores comenzaron a comentar que sus declaraciones podrían ser motivo hasta de una expulsión:



“Flor ya no volvera al foro”

“Mañana ya no la verán en las galas”

Sin embargo, no hay nada oficial acerca de una sanción. También, se habla de que la mamá de Gala Montes pediría su salida del programa para llevarla a un anexo.

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