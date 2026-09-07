La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó la prueba del líder HOY, lunes 7 de septiembre?

La tensión volvió a apoderarse de La casa de los famosos México 2026 este lunes 7 de septiembre, pues los habitantes comenzaron una nueva competencia por el liderato de la semana. Después de una sexta gala de eliminación que dejó fuera a Flor Vigna y de la inesperada llegada de Gala Montes, los participantes saben que conseguir la inmunidad puede convertirse en una de las ventajas más importantes rumbo a las próximas nominaciones.

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¿Qué pasó en la sexta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La sexta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 dejó un movimiento importante dentro del reality con la salida de Flor Vigna, pero la producción tenía preparada otra sorpresa que rápidamente se convirtió en uno de los temas principales entre los habitantes.

Tras la eliminación, Gala Montes ingresó a La casa de los famosos México 2026 para ocupar el espacio que quedó disponible luego de la salida de Aldo Rendón por motivos de salud. Su llegada generó reacciones inmediatas, principalmente porque la actriz no es una desconocida para el formato.

Gala ya participó anteriormente en el reality y consiguió llegar hasta la final de la segunda temporada, donde obtuvo el tercer lugar. Por ello, su regreso representa una ventaja en cuanto a experiencia y conocimiento de las dinámicas del programa.

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La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes han ganado la prueba del líder hasta ahora?

Estos son los habitantes que han conseguido el liderato en La casa de los famosos México 2026, obteniendo inmunidad y ventajas importantes dentro del reality:

Semana 1: Fede Vigevani

Fede Vigevani Semana 2: Moisés Peñaloza

Moisés Peñaloza Semana 3: Brianda Deyanara

Brianda Deyanara Semana 4: Gema Garoa

Gema Garoa Semana 5: Masad Altamimi

Masad Altamimi Semana 6: Masad Altamimi

De todos los participantes, Masad Altamimi es quien ha tenido el mejor desempeño en las pruebas de líder, ya que logró quedarse con el triunfo en las semanas cinco y seis de manera consecutiva.

¿Quiénes fueron los semifinalistas de la prueba del líder en La casa de los famosos México 2026?

Las preliminares de la sexta prueba por el liderato de La casa de los famosos México 2026 comenzaron este lunes 7 de septiembre alrededor de las 2 de la tarde. La producción realizó un sorteo para definir cómo quedarían conformados los grupos que participarían en esta primera etapa.

En la competencia de mujeres, el Grupo 1 quedó integrado por



Gema

Mariana

Brianda.

Grupo 2 de mujeres quedó conformado por



Cynthia Klitbo

Karina



En cuanto a los hombres, el Grupo 1 quedó integrado por



Ernesto

Massad

Memo

Grupo 2 aparecen Yahir y Ese

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La séptima prueba de líder de La casa de los famosos México 2026, llamada “¡Está pelado!”, pone a prueba el equilibrio, la coordinación y la rapidez de los habitantes. Los participantes deberán elegir una de las tres plataformas inestables y, de pie sobre ella, colocar cuatro balones, uno por uno, en los postes 2, 3, 4 y 5, en el orden que prefieran. Una vez que consigan acomodar las cuatro pelotas, tendrán que bajar y levantar el envase colocado previamente en su poste; el primero en completar el reto se convertirá en semifinalista.

La dinámica tiene varias reglas: para colocar cada balón deben mantener los dos pies sobre la plataforma, no pueden gatear ni arrastrarse y solamente pueden llevar una pelota a la vez. Si el balón cae sobre la plataforma y no sale, pueden reacomodarlo; pero si cae al césped, deberán bajar, recogerlo y devolverlo hasta la palmera para continuar. Además, cada participante contará con un palo como apoyo, ubicado en su respectiva palmera.

SEMIFINALISTAS

Brianda Deyanara se convirtió en la ganadora del Grupo 1 de mujeres y avanzó a la siguiente fase de la prueba del líder. Ahora se enfrentará a Cynthia Klitbo, quien logró imponerse en el Grupo 2 de mujeres.

En el grupo de hombres, Masad Altamimi volvió a demostrar su fortaleza en las competencias al ganar el Grupo 1. Su rival en la siguiente ronda será Yahir, quien consiguió su pase tras imponerse en el Grupo 2.

¿Quién ganó la prueba del líder hoy 7 de septiembre en La casa de los famosos México 2026?

En punto de las 10:30 de la noche, Massad y Brianda se enfrentaron en el duelo decisivo para definir quién se convertiría en el líder de la semana.

Sin embargo, el liderato de esta semana no será gratis, ya que el beneficio de la inmunidad será sometido a una subasta entre los participantes.

Finalmente, Brianda se coronó como la líder de la semana tras imponerse en la prueba decisiva. Y eligió a Massad para subir con ella a la suite.

