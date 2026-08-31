La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó la prueba del líder HOY, lunes 31 de agosto?

Luego de una quinta gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’ 2026, que dejó a Luis Chaparro como el habitante eliminado y, al mismo tiempo, intensificó la tensión entre algunos participantes, comienza una nueva semana dentro del reality y con ella, una nueva ronda de pruebas.

Como cada lunes, los habitantes se enfrentarán a la prueba para obtener el liderato de la casa, mantenerse a salvo de la nominación y conseguir el poder de la salvación.

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Luis Chaparro, quinto eliminado de LCDLFM 2026 / Instagram

¿Cómo fue la quinta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

A diferencia de galas anteriores, esta última no tuvo alguna dinámica sorpresa que cambiara el rumbo del reality, salvo que regresó el posicionamiento tradicional con los habitantes nominados.

Otro detalle que llamó la atención, fue que en los invitados esta vez fueron influencers que están al tanto de la casa, y no familiares de los participantes nominados, como se hace tradicionalmente.

Hubo un recuento de lo sucedido en la semana y la gala concluyó con la eliminación de Luis Chaparro.

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Quinta gala de nominación de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes han sido los habitantes eliminados de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

A diferencia de otras ediciones del reality, esta temporada algunos participantes han tenido salidas inusuales, como ocurrió con Fede Vigevani, quien abandonó la competencia después de que se revelara que era el habitante infiltrado.

Por otra parte, Yanet García fue eliminada mediante una votación de sus propios compañeros, después de que el público determinara que era uno de los “muebles” de la casa.

Hasta el momento, la lista de eliminados de ‘La casa de los famosos México’ 2026 va así:



Mariana (regresó después de permanecer en ‘el exilio’)

Fede Vigevani (habitante infiltrado)

Ximena Herrera

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García

Luis Chaparro

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Cómo fue y quién ganó la sexta prueba por el liderato en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Este lunes 31 de agosto, los habitantes de la casa iniciarán una nueva semana de pruebas con la competencia que definirá quién se convertirá en el líder durante los próximos días.

Esto ocurre después de que Masad Altamimi se posicionara como líder de la quinta semana y compartiera la suite con Yahir.

Esta semana, los habitantes se enfrentaron a una prueba en la que debían llevar cartones de leche de un extremo a otro sin dejar que cayeran, mientras atravesaban una plataforma con distintos orificios que dificultaban mantener el equilibrio durante el recorrido.

Al final de la competencia, Brianda Deyanara y Masad Altamimi se convirtieron en los finalistas que disputarán el liderato de la semana.

Antes de la prueba por el liderato, la producción del reality anunció la dinámica “Sale de los acuerdos”, en la que un habitante podría quedar con inmunidad, y otro más nominado.

El “juego” consistía en que los habitantes podían ofrecer cierto porcentaje de su presupuesto semanal a cambio de dicha inmunidad.

Tras llevarse a cabo la prueba por el liderato, el ganador de esta semana es Masad, por lo que está a salvo por segunda semana consecutiva.

Iniciada la dinámica de la “Sala de los recuerdos”, Brianda fue la primera en contestar el teléfono, por lo que se convirtió en la primera “participante” de este juego por la inmunidad.

Brianda decidió llamar a Gema para ser la segunda persona en subir a la “Sala de los acuerdos”. Tras una tombola, Karina fue sorteada como la tercera habitante en subir. El público, mediante una votación rápida, quiso que Mariana fuera la cuarta en la “Sala”. Por último, las cuatro primeras personas pidieron que Memo se uniera. y así ser los cinco en la dinámica.

Finalmente, Mariana se quedó la inmunidad de a cambio del 40% del presupuesto de la comida. ¿La funarán?

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