Se ENCIENDEN los ánimos entre Gema Garoa y Cynthia Klitbo en LCDLFM 2026: “Que soy una hue...na” VIDEO

Después de que Luis Chaparro se convirtiera en el eliminado de la quinta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026, parece que las tensiones dentro del reality están lejos de terminar.

Una vez que concluyó la gala, Gema Garoa y Cynthia Klitbo protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el que ambas elevaron la voz y se encararon frente a sus compañeros. ¿Qué se dijeron? Te contamos.

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Gema Garoa / Redes sociales

¿Qué pasó en la quinta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026?

Durante la gala de eliminación de la quinta semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026, regresó el característico posicionamiento, luego de que hace una semana esta dinámica fuera sustituida por un diálogo directo entre los nominados y Galilea Montijo.

Los careos que más tensión generaron y llamaron la atención del público fueron el de Aldo Rendón con Ernesto Laguardia y el de Flor Vigna con Mariana Echeverría, debido a las declaraciones que ambos intercambiaron frente a frente.

La gala concluyó con la eliminación de Luis Chaparro, pero los enfrentamientos continuaron apenas terminó la transmisión, pues Gema Garoa y Cynthia Klitbo protagonizaron una acalorada discusión dentro de la casa.

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Luis Chaparro, quinto eliminado de LCDLFM 2026 / Instagram

¿Cómo fue la discusión entre Gema Garoa y Cynthia Klitbo luego de la gala de eliminación?

El enfrentamiento comenzó cuando Gema Garoa le pidió una aclaración a Cynthia Klitbo sobre un comentario que la actriz había hecho previamente acerca de la limpieza de su cuarto.

Gema confrontó a Cynthia y le pidió que, frente a las cámaras y directamente a ella, le dijera que era una “huevona”, pues así interpretó el comentario que la actriz había hecho sobre la limpieza.

“Quiero que me digas delante de toda la gente que soy una huevona...” Gema Garoa

Cynthia intentó explicar que sus palabras no estaban dirigidas específicamente hacia Gema; sin embargo, durante su explicación, la influencer la interrumpía constantemente, haciendo que la tensión entre ambas aumentara.

En medio de la discusión, Flor Vigna se acercó para cargar a Gema e intentar disminuir un poco la tensión entre ambas. Finalmente, Cynthia explicó que ella se refería a la limpieza del cuarto Malibú, y no como una crítica directa hacia Gema Garoa; después, se solucionó el malentendido y la discusión terminó con un abrazo.

“Tú ni en mi cuarto estás... El cuarto está hecho un des...dre. Mi cuarto, mi cuarto... Pero yo estaba hablando de mi cuarto.” Cynthia Klitbo

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¿Cuál fue el origen del conflicto entre Gema Garoa y Cynthia Klitbo?

De acuerdo con lo que explicó Cynthia Klitbo durante la conversación, todo comenzó porque había recibido reclamos por defender demasiado a Gema Garoa. Debido a que la influencer había sido mencionada durante la plática, Gema interpretó que Cynthia estaba hablando mal de ella.

Sin embargo, la actriz reconoció que sabe que suele defenderla y explicó que la conversación posteriormente pasó al tema de la limpieza del cuarto, pues, en sus palabras, “no había pasado ni un trapo”. Cynthia aclaró que esta expresión no estaba dirigida a Gema.

Para concluir, la actriz aseguró que, de haber querido referirse directamente a Gema, habría dicho explícitamente que estaba hablando de ella.

""A mí me estaban reclamando por defenderte, pero yo estaba hablando del cuarto y que no habían pasado ni un trapo (...) Si te lo hubiera dicho, te hubiera dicho.” Cynthia Klitbo

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