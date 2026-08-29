LCDLFM: ¿Brianda Deyanara al borde de la muerte? ¡La habitante sufrió un fuerte accidente que la tuvo en coma!

La participación de Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026 no solo ha permitido conocer detalles de su vida como creadora de contenido, también ha llevado a la joven a compartir algunos de los episodios más difíciles que ha enfrentado. ¿Por qué estuvo al borde de la muerte?

¿Brianda Deyanara al borde de la muerte antes de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Brianda Deyanara es favorita para ganar a La casa de los famosos México 2026?

Cuando comenzó La casa de los famosos México 2026, Brianda Deyanara no figuraba como una de las favoritas del reality, incluso las encuestas la colocaban como las que más probabilidad de salir en las primeras semanas tenían.

El asunto ha cambiado poco a poco, su habilidad en las dinámicas, juegos para ser el líder y duelos por la salvación, la han librado de algunas placas de nominación.

Por otro lado, ya había formado su “grupito” para protección, mismo que estaba conformado por Luis Chaparro, Yanet García y Arantza Ruiz, aunque estas dos últimas ya fueron eliminadas.

¿Será que veremos a Brianda en la recta final del reality de Televisa?

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¿Brianda Deyanara favorita para ganar La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué Brianda Deyanara estuvo al borde de la muerte?

Durante una conversación dentro del reality, Brianda Deyanara recordó que años atrás sufrió una grave intoxicación por monóxido de carbono mientras vivía en un departamento de la Ciudad de México. La exposición al gas le provocó la pérdida del conocimiento, convulsiones y lesiones físicas, además de una recuperación que se prolongó durante meses.

De acuerdo con el relato de la influencer, el accidente ocurrió cuando se encontraba en su departamento. Una falla relacionada con la salida de gases habría provocado que el monóxido de carbono se acumulara en el inmueble, sin que ella pudiera percatarse.

Brianda comenzó a sentirse mal hasta que finalmente perdió el conocimiento. Según contó, permaneció varias horas inconsciente y llegó a presentar convulsiones:

No me acuerdo, creo que tomé refresco para subirme la presión. Tenía un clóset, me senté ahí, esperando a que se me pasara el mareo; pasaron ocho horas y en ese tiempo me estuve convulsionando, y lo que me salvó la vida fue ese clóset como de tela, que lo armas con tubos; como estaba sentada, no me alcancé a ahogar, pero se me infectaron los pulmones al 80%, tuve pulmonía. Brianda Deyanara

Fueron sus compañeras de vivienda quienes la encontraron y pidieron ayuda para que recibiera atención médica. La situación se agravó debido a que, al caer, se golpeó el rostro. El impacto le provocó una lesión en el labio y la fractura de cuatro dientes:

Me llevaron al hospital y no me querían aceptar porque traía olor a alcohol. Obviamente te piden dinero, no tenía ni mis roomies, Un doctor salió y dijo ‘yo la mantengo con vida en lo que solucionamos’. Brianda Deyanara

Tras ser trasladada al hospital, Brianda permaneció cinco días en coma debido a la gravedad de la intoxicación. La creadora de contenido ha relatado que los médicos incluso informaron a su familia que tenía aproximadamente 20% de probabilidades de sobrevivir.

El episodio representó uno de los momentos más críticos de su vida. Sin embargo, logró despertar y comenzó una larga etapa de recuperación que no terminó con su salida del hospital.

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Brianda Deyanara estuvo en coma / Redes sociales

¿Cómo fue la recuperación de Brianda Deyanara tras intoxicación?

La creadora de contenido, Brianda Deyanara, explicó que después del coma tuvo problemas para realizar actividades que anteriormente hacía con normalidad. Caminar, hablar y coordinar sus movimientos se convirtieron en tareas que tuvo que volver a trabajar mediante rehabilitación.

Además, señaló que sus pulmones quedaron severamente afectados por la exposición al monóxido de carbono. La recuperación fue progresiva y requirió paciencia para volver a desarrollar distintas capacidades.

El accidente habría ocurrido alrededor de 2018 o 2019, varios años antes de que Brianda ingresara a La casa de los famosos México 2026.

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