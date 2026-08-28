Gala Montes señala a LCDLFM 2026 de incitar a la violencia; ¿Por eso rompió récord su temporada?: “Qué se mat*n”

Después de que Gala Montes ventilara que la producción de La casa de los famosos México 2026 no le permitió acudir a defender a Flor Vigna, la actriz y cantante fue cuestionada sobre las recientes incitaciones de Galilea Montijo a competir y dejar de ser ‘muebles’. ¿Asegura que quieren violencia? ¡Te contamos los detalles.

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Gala Montes hace fuerte crítica a La casa de los famosos México 2026. / Instagram: @galamontes

¿Cómo inició el conflicto entre Gala Montes y La casa de los famosos México 2026?

Desde las primeras semanas, Gala Montes manifestó su desagrado con La casa de los famosos México 2026 al ver que Flor Vigna tuvo acercamientos con Ese Pérez; sin embargo, la situación se intensificó cuando la artista argentina estuvo nominada por primera vez.

De acuerdo con la protagonista de ‘Diseñando tu amor’, pese a que Vigna pidió que fuera una de sus invitadas para defenderla en las galas de eliminación, le avisaron que no podría presentarse, lo que la hizo estallar contra Rosa María Noguerón.

"¿Qué creen? Que no me dejan ir, que La casa de los famosos México dice: La Gala Montes no, porque nos va a venir a armar aquí un desv***, entonces mejor otro día. No sé por qué fue la decisión de Rosa María Noguerón. Ya lo veremos hoy”. Gala Montes

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¿Gala Montes fue rechazada en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales, Mezcalent

Gala Montes asegura que su temporada en LCDLFM fue exitosa porque hubo violencia

Desde entonces, Gala Montes, quien fue parte de La casa de los famosos México en su segunda temporada, no se había pronunciado nuevamente sobre el reality, hasta un reciente encuentro con los medios en el que estalló contra la productora Rosa María Noguerón.

Ante las constantes peticiones que ha hecho Galilea Montijo a los habitantes de competir y la reciente salida de Yanet García como ‘mueble’, Montes aseguró que el problema no eran los famosos, sino el pasado que tiene el reality show.

“A la temporada le falta y no es por culpa de los participantes; no le falta algo, le falta todo. Así pasa cuando rompes récord de audiencia con violencia. O sea, qué sigue, qué se maten, yo creo que eso es lo que siguen y lo que Rosa María quisiera”. Gala Montes

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Mentiras no dijo sobre #LaCasaDeLosFamososMéxico quizas es el karma de Rosa Maria nogueron #LaCasaDeLosFamososMéxico4 no les parecera lo que hace galamontes pero mentirosa nunca fue dentro de esa casa por eao fue tercer lugar 😆 pic.twitter.com/IVvsmxgYkA — . (@rociojonas1) August 27, 2026

¿Qué piensa Gala Montes sobre los actuales participantes de La casa de los famosos México 2026?

Gala Montes, quien durante su participación tuvo varios enfrentamientos con Adrián Marcelo, aplaudió que los actuales competidores de La casa de los famosos México no caigan en el juego que quiere la producción y cuestionen las dinámicas.

“No se están dejando y me encanta; que se funen a la producción me encanta, lo estoy disfrutando mucho”. Gala Montes

Tras las declaraciones de Gala Montes, Rosa María Noguerón no se ha pronunciado al respecto; mientras tanto, las opiniones de la audiencia siguen divididas ante las nuevas dinámicas en La casa de los famosos México 2026.

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