Flor Vigna y Ese Pérez se besan bajo las sábanas y ‘la Jefa’ los interrumpe: ¿Contenido explícito? VIDEO

El ‘shippeo’ entre Flor Vigna y Ese Pérez dentro de La casa de los famosos México 2026 parece subir aún más de temperatura, pues ahora estaban en un momento íntimo, cuando ‘la Jefa’ los interrumpió. ¿Habrá castigo para la parejita?

¿Ese Pérez y Flor Vigna confirman noviazgo? / Redes sociales

¿Ese Pérez y Flor Vigna ya son pareja en La casa de los famosos México 2026?

A lo largo del primer mes de La casa de los famosos México 2026, Ese Pérez y Flor Vigna han tenido una evidente cercanía que, aunque con algunos altibajos, han sabido sobrellevar.

Flor ha dicho que están en la faceta de “conocerse”, y que por ahora no serán novios, ya que es difícil llegar a un compromiso dentro de un reality. Según lo que les ha dicho a otros habitantes, ella y Ese se reunirán afuera.

No obstante, su vínculo no ha estado exento de críticas y señalamientos. Varios de ellos ocurrieron en la reciente gala de eliminación, cuando Ernesto Laguardia y Mariana hablaron de su “relación”. La cantante afirmó que eso parecía solo “una estrategia de Flor”.

Frente a esto, estos últimos días se han visto a Ese y Flor aún más juntos, compartiendo momentos íntimos y al parecer, más cerca que nunca. ¿Los regañaron?

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¿Ese Pérez y Flor Vigna romance? / ¿Ese Pérez y Flor Vigna romance?

¿'La Jefa’ regañó a Flor Vigna y Ese Pérez durante momento íntimo?

La tarde de este jueves 27 de agosto se viralizó un video en redes sociales, en el que se aprecia que Flor Vigna y Ese Pérez comparten un íntimo momento en una de las camas del cuarto.

Ambos estaban durmiendo, cubiertos por una cobija, cuando ‘la Jefa’ interrumpió a todos para pedirles que fueran a la sala de ‘La casa’, y acto inmediato, Ese le pidió a Flor que se quedara un momento para un “beso”.

Después, Vigna y Pérez se cubren con las sábanas y gracias a los micrófonos, se sugiere que los dos se dieron unos besos que calentaron el ambiente. Aunque fueron solo unos segundos, para muchos significa una señal “para dar el siguiente paso” y podría tratarse de una relación romántica.

‘La Jefa’ no interrumpió el beso entre ambos, solo terminó con el momento en el que los dos dormían. ¿Será que serán algo más?

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¿Cómo fue el pleito entre Flor Vigna y Mariana?

La polémica comenzó el domingo, durante la conversación que los nominados sostuvieron con Galilea Montijo. La exintegrante de OV7 aseguró que, desde su punto de vista, Flor Vigna estaría utilizando a Ese Pérez como parte de una estrategia para generar contenido dentro del reality.

Flor se mostró indignada al enterarse de lo que Mariana había dicho. Al volver a la casa, la argentina no dudó en manifestar su molestia y expresar su inconformidad por los comentarios de su compañera:

A mí me molestó mucho lo que dijiste ayer por una cuestión de ser mujeres las dos y en vez de tomar la decisión de hablar de los dos... hablar directamente de mí como mujer. Que yo me cuelgo de otra persona. Flor Vigna

La discusión terminó cuando Mariana dijo que Flor no aceptaría su punto de vista y que estaba involucrando otros asuntos que, según él, no guardaban relación con el conflicto principal, pues la argentina habló de los hijos de la cantante:

Tú no estás aceptando mi criterio y no pienso seguir hablando contigo, porque tú estás revolviendo que soy mamá y que tengo hijos. Yo hablé de una estrategia tuya que a mí no me gusta, punto. No voy a seguir hablando contigo. Mariana

Por otra parte, Flor Vigna entró a La casa de los famosos México 2026 con un problema de salud, situación que también tensó su participación.

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