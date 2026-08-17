Estilista de Flor Vigna estalla vs. Aldo Rendón tras posicionamiento en ‘LCDLFMX 2026’: “El ego por delante”

Una nueva polémica se suscita en torno a la participación de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’. Durante el más reciente posicionamiento, no solo criticó a Flor Vigna por “seguir dormida”, sino que también habló sobre su vestimenta.

Si bien, aparentemente, la argentina tomó estos comentarios con tranquilidad, su estilista no reaccionó de la misma manera. A través de redes sociales, Roberto Coss, asesor de Vigna, se dijo muy molesto por las palabras del influencer, a quien, entre otras cosas, tachó de egocéntrico. Te contamos lo que dijo.

Lee: ¿Ese Pérez se queda solo en La casa de los famosos México 2026? Gema Garoa y Aldo Rendón desaprueban su actitud

Aldo Rendón es asesor de imagen / Redes sociales

¿Qué le dijo Aldo Rendón a Flor Vigna durante el tercer posicionamiento de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Como se sabe, Flor Vigna fue una de las nominadas de la tercera semana en ‘La casa de los famosos México 2026’. Durante las galas de eliminación, se realiza una dinámica en la que los habitantes se colocan frente al nominado que quieren que se vaya del concurso.

En el caso de Aldo Rendón, optó por ponerse frente a la argentina. Comenzó pidiéndole que ya “despertara”, pues la había visto muy “dormida” en los últimos días. Señaló que, a su consideración, era una mujer fuerte que aún tenía mucho que dar.

Al final, le propuso ser su “asesor de imagen”, ya que no le gustaban los looks que había estado mostrando últimamente.

“Está muy ca… que des tanta hue… Y, por favor, déjame hacerte un cambio de imagen porque no puedo con tu look. Te lo suplico. Muy bien, ahí vamos por buen camino”. Aldo Rendón

Lejos de enojarse, Flor simplemente sonrió y prometió mejorar en su aspecto. Aunque el tema no pasó a mayores en ese momento, fue motivo de controversia en redes sociales. Muchos consideran que Aldo fue muy “grosero” con su “opinión”.

Te recomendamos: Gala Montes asegura que Aldo Rendón hace trampa en La casa de los famosos México 2026; ¿exige su salida?

Aldo Rendón se posicionó frente a Flor Vigna / Redes sociales

Roberto Coss, estilista de Flor Vigna, reacciona a los comentarios de Aldo Rendón

Mediante historias de Instagram, el estilista de Flor Vigna se dijo muy molesto y decepcionado por los comentarios de Aldo Rendón. Roberto Coss expresó estar “harto de su arrogancia” y pidió que alguien le recordara que había entrado como “participante y no como asesor de imagen”.

“Se le tenía respeto por su trayectoria y por el lugar que ha construido en la industria, pero ya rebasó todos los límites. Y hasta también de que todo el grupito corra a pedirle su aprobación para saber cómo vestirse. Dude, entiende: estás ahí para concursar, convivir, ser sarcástico, chistoso y bromista; no para descalificar el trabajo ajeno ni convertir cada conversación en una masterclass que nadie te pidió”. Estilista de Flor Vigna

Resaltó que Aldo “con el ego por delante y creyéndose la máxima autoridad de la moda”, algo que considera una falta de respeto. Si bien admitió que el influencer tiene “trayectoria”, dijo que eso no le da derecho a “ofender a los demás por su estilo”.

“Yo formo parte de la nueva generación de esta industria y estoy cansado de que quienes ya están arriba se dediquen a ponerles el pie a quienes apenas estamos creciendo o nos estamos posicionando. La experiencia debería utilizarse para impulsar nuevos talentos, no para intimidarlos, desacreditarlos ni hacerlos sentir inferiores”, concluyó.

Las declaraciones de Coss también generaron opiniones divididas. Aunque algunos le dan la razón, otros creen que Aldo solo le hizo una “sugerencia” a Flor.

Roberto Coss, el stylist de Flor Vigna, subió esto a sus stories de Instagram hoy sobre Aldo Rendón y sus sugerencias para los habitantes.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX pic.twitter.com/FEEtD3LqQV — ana ☁️🦋 (@pamind13) August 17, 2026

¿Por qué Flor Vigna cambió de estilista previo a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Previo al estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, se sabía que Lau Styling sería la estilista de Flor Vigna. No obstante, la argentina tuvo que cambiar el plan a último momento tras una polémica de la profesional.

Y es que Lau criticó a México por apoyar a España en la final del Mundial 2026 contra Argentina. Al principio, Flor aseguró que no la despediría, pues le preocupaba la situación económica de la joven.

Sin embargo, poco después anunció que ya no trabajaría con ella. Muchos creen que fue por la presión social que recibió en aquel entonces. Al final, la reemplazó por Roberto Coss.

Mira: Ricardo Peralta rechaza invitación de La granja VIP; ¿prefiere La casa de los famosos México?: “Ahora sí quiero”