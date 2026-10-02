Karina lanza dardo contra la producción de LCDLFM recordando la eliminación de Aarón Mercury, ¿la gatada a Yahir?

Finalmente solo quedan 5 finalistas en ‘La casa de los famosos México’ luego de que Yahir se convirtiera en el sexto lugar de la competencia, uniéndose a Ernesto Laguardia, quien se quedó con el séptimo lugar.

Sin embargo, la salida del cantante fue demasiado para Karina Torres, quien trajo a colación el día que Aarón Mercury también salió del reality, ¿qué tienen que ver ambas expulsiones? Aquí te explicamos.

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Karina Torres en LCDLFM / Instagram Karina Torres

Karina Torres recuerda a Aarón Mercury previo a la eliminación de Yahir

Luego de que iniciara la noche en la que se definiría el sexto lugar de ‘La casa de los famosos México’, poco a poco los habitantes fueron regresando a ‘La casa’, primero Gema Garoa, luego Memo Schutz, Ese Pérez y Mariana, quedando únicamente Karina Torres y Yahir, por lo que la tensión empezó a crecer.

Karina Torres / Redes sociales

Estando los dos parados en el foro, esperando el anuncio en el que finalmente se haría pública la eliminación de uno de los dos, Karina Torres rompió el silencio, generando más preguntas que respuestas:

“A mí no se me quita de la mente lo que pasó con Aarón Mercury” Karina Torres

Yahir desconocía la historia detrás de los dichos de ‘la Licenciada’, así que le preguntó a qué refería con eso, “¿por qué? ¿No ganó?, a lo que ella respondió:

“Porque era el favorito y de repente salió eliminado” Karina Torres

Dándose cuenta de aquí se refería Karina, Yahir únicamente atinó a decir que era una situación muy dura, sin embargo, minutos después fue anunciado como el sexto lugar de ‘La casa de los famosos México’.

Qué coincide que esto haya pasado justo ayer. Kari ya se lo olía. Kari ya sabía que se venía una gatada para cualquiera de los dos… y se la hicieron a Yahir.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/hTyvY0XywU — Ceci 🪷 (@Ceezii__) October 2, 2026

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Karina Torres ¿desconfiaba de la producción de ‘LCDLFM’?

Aunque podría tratarse únicamente de una historia aislada a la que no hay que buscarle más explicaciones, los internautas no han podido evitar pensar el motivo por el que Karina Torres recordó lo ocurrido con el influencer en la tercera temporada, asegurando que ella desconfiaba de la producción y sabía que podrían manipular los resultados sacando a uno de los favoritos, en este caso Yahir.

Como era de esperarse, tras la salida de Yahir los usuarios inundaron las redes sociales con mensaje en contra de la producción, asegurando que, supuestamente, una vez más habían salvado a sus protegidos, en este caso específico, Memo Schutz y Ese Pérez:

“Exacto la gatada se la hicieron a Yahir”

“¡Fraude! Y si eso es lo que harán el domingo, entonces mier** Pérez se va a llevar el primer lugar”

“Cómo va a tener más Fans que el Muebleee de Memo jajaja pero ok siii”

“La aplicaron como cada temporada, Yahir no se merecía salir en 6to FRAUDE no respetan al público”

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¿Quién es Aarón Mercury? / Redes sociales

¿Qué pasó con Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México’?

Aarón Mercury formó parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, logrando posicionarse rápidamente como uno de los favoritos para llegar a la final, y por qué no, apagar las luces.

Sin embargo, una dinámica en la que los fanáticos podían enviar preguntas a los habitantes lo sacó de sus casillas, pues mencionaban a su mamá, por lo que el influencer no dudó en decirlo y poco a poco se volvió una “molestia” para la producción, según los internautas.

En la novena semana, frente al shock de familiares, amigos y sus seguidores, Aarón Mercury abandonó la competencia, sellando una de las expulsiones más polémicas de ‘LCDLFM’, pues se estaba yendo un favorito absoluto.

Hoy en día los dimes y diretes entre la productora, Rosa María Noguerón y Aarón Mercury continúan.