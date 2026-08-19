Productora Rosa María Noguerón responde a Aarón Mercury, ¿lo vetó de La casa de los famosos México 2026?

Después de que Aarón Mercury se pronunciara sobre un posible veto de La casa de los famosos México 2026, la productora Rosa María Noguerón respondió tajante a las declaraciones del influencer y desmintió que no sea bienvenido en el reality. ¿Ha rechazado sus invitaciones? ¡Te contamos los detalles!

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Aarón Mercury vs. La casa de los famosos México 2026. / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Qué dijo Aarón Mercury sobre su supuesto veto de La casa de los famosos México 2026?

Días después de que se exhibieran supuestas pruebas de que Aarón Mercury había sido vetado de La casa de los famosos México, el creador de contenido fue cuestionado por la prensa sobre su ausencia en las galas pese a que apoya a Masad Altamimi.

De acuerdo con el exhabitante del reality show 24/7, el equipo de Masad sí lo ha buscado para que asista a alguna de las galas del programa, pero siente que no es bienvenido. “Yo siento que si no les caigo bien allá adentro, no sé, igual y son mis ideas o así, pero siento que me estoy metiendo en la boda del lobo”, contó.

Pese a no estar presente, Mercury aseguró que apoya a varios de los participantes que actualmente se encuentran en el reality y tiene cariño por el formato. “Le tengo mucho aprecio. Yo estoy muy feliz con todo lo que me dio ese proyecto; yo no le tengo como resentimiento”, concluyó.

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¿Aarón Mercury no quiere regresar a La casa de los famosos México? / Redes sociales

¿Productora de La casa de los famosos México confirma veto de Aarón Mercury del reality?

En un live junto a Wendy Guevara, Rosa María Noguerón, quien ha respondido tajante a las críticas por el contenido de La casa de los famosos México 2026, fue cuestionada sobre la ausencia de Aarón Mercury en las galas.

De acuerdo con la productora, no entiende la razón por la que el influencer piensa que no es bienvenido en el reality show 24/7, ya que sí ha sido invitado a las galas; incluso reveló que es él quien ha cancelado:

“Estuvo invitado, Aarón estuvo invitado para venir este domingo; primero nos había dicho que sí y después nos canceló, entonces no entiendo por qué puede pensar eso él. Lo hemos invitado a otros programas y no ha podido; a lo mejor es él el que nos tiene vetados”. Rosa María Noguerón

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¿Cómo iniciaron los rumores de que Aarón Mercury había sido vetado de La casa de los famosos México 2026?

Los rumores de que Aarón Mercury había sido vetado de La casa de los famosos México comenzaron tras la salida de Fede Vigevani, cuando Masad recordó la polémica eliminación del influencer del reality show 24/7.

De acuerdo con algunos usuarios, el árabe habría sido llamado al confesionario tras sus palabras. Desde entonces se comenzó a especular que Mercury y Rosa María Noguerón tenían una mala relación, teoría que se reforzó más cuando Masad no mencionó el nombre de su amigo en una plática con Gema Garoa.

Dichas acciones hicieron que algunos seguidores del reality aseguraran que la productora había vetado a Aarón Mercury del formato, rumores que ya fueron desmentidos por Rosa María Noguerón.

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