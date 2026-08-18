Aarón Mercury ¿confirma veto de La casa de los famosos México 2026? “Me estoy metiendo en la boca del lobo”

Después de que Gala Montes asegurara que no se le permitió acudir a La casa de los famosos México 2026 para apoyar a Flor Vigna, tocó el turno de que Aarón Mercury rompiera el silencio, pues pese a ser cercano a Masad Altamimi, no ha estado presente en las galas. ¿Confirmó veto? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes estalló vs. la producción de La casa de los famosos México 2026. / Mezcalent

¿Qué dijo Gala Montes sobre la producción de La casa de los famosos México?

Gala Montes, quien ha seguido de cerca la cuarta temporada de La casa de los famosos México, sorprendió a propios y extraños al asegurar que la producción no le había permitido acudir a la gala de eliminación del pasado 16 de agosto para apoyar a Flor Viga.

De acuerdo con la intérprete de ‘Tacara’, aunque la habitante de origen argentino pidió que ella o Aarón Mercury acudieran a las galas, la producción del reality tomó la decisión de que no fuera así, lo que generó especulaciones de un posible veto.

"¿Qué creen? Que no me dejan ir, que La casa de los famosos México dice: La Gala Montes no, porque nos va a venir a armar aquí un desv***, entonces mejor otro día. No sé por qué fue la decisión de Rosa María Noguerón”, cuestionó Gala Montes.

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¿Gala Montes fue rechazada en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales, Mezcalent

¿Aarón Mercury tampoco puede acudir a apoyar a Masad en La casa de los famosos México 2026?

Ante la declaración de Gala Montes, la prensa se dirigió con Aarón Mercury, quien se sabe tiene una relación cercana con Masad Altamimi; sin embargo, no ha estado presente en las galas de eliminación de La casa de los famosos México 2026 y tampoco ha sido considerado panelista.

“La chica que está con Masad sí me ha dicho; ‘Oye está nominado, crees que podrías ir’, o sea como de ‘te voy a presentar’, pero honestamente, yo siento que si no les caigo bien allá adentro, no sé, igual y son mis ideas o así, pero siento que me estoy metiendo en la boda del lobo un poquito”. Aarón Mercury

Debido a que el creador de contenido también desconoce si es o no bien recibido, señaló que prefiere mostrar su apoyo por Masad y los participantes que quiere desde afuera, pues no sabe si sería ideal pararse en las galas de LCDLFMX.

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Chingas a tu madre en esta y en mil vidas más, Rosa María 🙏pic.twitter.com/fR3CcwL9wv — jᥲყ ☄ (@jay_stwo) August 18, 2026

¿Qué piensa Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2026?

Debido a que varios exhabitantes, como Poncho de Nigris y Mar Contreras, han mostrado su descontento con la actual temporada, Aarón Mercury también habló al respecto y señaló que no está completamente empapado sobre el tema, pero siente gran cariño por el formato.

“Está complicado, yo la verdad a La casa de los famosos México le tengo mucho aprecio. Yo estoy muy feliz con todo lo que me dio ese proyecto, yo no le tengo como resentimiento”. Aarón Mercury

Finalmente, señaló que algunos comentarios y actitudes dentro de la casa, relacionados con su nombre, le han parecido extraños, por lo que considera que, por ahora, su lugar no es en el reality show, pero no confirmó un veto.

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