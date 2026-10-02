Mariana revela qué hará con el premio si gana LCDLFM, ¡su carrera musical es prioridad! ¿Manifestando?

Oficialmente estamos en la recta final del reality más famosos de Televisa, pues, tras la salida de Yahir, quedándose con el sexto lugar de La casa de los famosos México, ahora solamente quedan cinco jugadores que deberán pelear por el derecho de apagar las luces de ‘La casa’.

Una de las más ilusionadas sin duda es Mariana, quien después de haber regresado del exilio, ahora tiene la posibilidad de quedarse con los 4 millones de pesos, un premio que sin duda sería un gran alivio para ella.

Lee también: LCDLFM: Ernesto Laguardia habría explotado contra la producción tras su salida, dicen ¿no aguantó la eliminación?

Mariana la primera finalista en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Mariana confiesa cuáles serán sus planes si gana ‘La casa de los famosos México’

El periodista de espectáculos Raúl Gutierrez tomó su cuenta de X para compartir detalles supuestamente revelados por Mariana, acerca de sus planes si llega a ganar ‘La casa de los famosos México’.

Según lo dicho por el comunicador, Mariana estaría ilusionada en quedarse con el premio económico del reality pues sueña con poder cambiarse a una casa con sus hijos, ya que actualmente vive con ellos en un departamento.

Finalistas del La casa de los famosos México 2026

Por si fuera poco, Gutierrez compartió que otra de las prioridades de la exOV7 será su carrera musical, en la que invertirá una buena parte del premio, buscando impulsarse como solista.

“Mariana Ochoa comentó que, de ganar #LaCasadelosfamosos4 se cambiaría de casa, ya que actualmente vive con sus hijos en un departamento (hasta ahí bien) Pero ¡OJO con lo que sigue! Además, aseguró que aprovecharía el premio para seguir impulsando su carrera como solista” Raúl Gutiérrez

🔥 ¡Vale puro queso! Mariana Ochoa comentó que, de ganar #LaCasaDeLosFamososMéxico4, se cambiaría de casa, ya que actualmente vive con sus hijos en un departamento. 🏠👀 (hasta ahí bien 👌🏻 )



Pero ¡OJO con lo que sigue! 👁️☝️ Además, aseguró que aprovecharía el premio para seguir… pic.twitter.com/KPKRYld7qY — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 2, 2026

Lee también: ¿Yahir regresará a La casa de los famosos México 2026? ¡Cantante le puso una condición a “la Jefa”! | VIDEO

¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México’?

Además de Mariana, solo quedan cuatro participantes más que están peleando por el triunfo de esta temporada, esperando unirse a Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris.

Tras la salida de Ernesto Laguardia, séptimo lugar del reality y Yahir, sexto lugar, estos son los cinco finalistas que aún pueden soñar con la posibilidad de apagar las luces de ‘La casa’:

¿Quién ganará La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

Karina Torres

Memo Schutz

Gema Garoa

Ese Pérez

Mariana

Los habitantes antes mencionados están peleando por un premio económico de 4 millones de pesos mexicanos, cantidad que no llegará completa a sus bolsillos pues se tienen que pagar impuestos, por lo que finalmente reciben aproximadamente 2.7 millones de pesos mexicanos después de impuestos.

Lee también: La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el séptimo finalista HOY, 30 de septiembre? ¡Nadie lo vio venir!

Gema Garoa y Karina Torres

¿Quién ganará ‘La casa de los famosos México 2026’?

Tras la salida de Yahir, considerado como uno de los favoritos para ganar la cuarta edición de ‘La casa de los famosos México’, aún quedan personalidades arrasadoras que tienen altísimas posibilidades de quedarse con el premio.

Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’ es la habitante que lidera las encuestas del público en redes sociales. Por su parte, Mariana también es una de las contendientes más fuertes tras su regreso al reality.

La verdad de quién ganará ‘La casa de los famosos México’ aún se está escribiendo, pero si eres de los que no se puede esperar, aquí te dejamos los detalles sobre el supuesto ganador, ¡dicen que será una mujer!