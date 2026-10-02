Galilea Montijo confirma el verdadero motivo de la polémica salida de Yahir de La casa de los famosos México 2026

La salida de Yahir de La casa de los famosos México 2026 desató una ola de reacciones en redes sociales. Muchos televidentes lo veían como uno de los favoritos para ganar el reality e incluso llegar a apagar las luces de la casa en la gran final.

Tras las teorías sobre un supuesto fraude o preferencias dentro del programa, Galilea Montijo decidió aclarar qué habría provocado la inesperada eliminación del cantante. Mientras tanto, el público ya lo bautizó como el “rey sin corona” de la temporada.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la eliminación de Yahir en La casa de los famosos México 2026?

La eliminación de Yahir de La casa de los famosos México 2026 tomó por sorpresa a gran parte de la audiencia. El cantante y actor logró mantenerse durante diez semanas dentro del reality y era considerado uno de los participantes con mayores posibilidades de llegar al primer lugar.

Durante una transmisión del programa Hoy, Galilea Montijo habló sobre los resultados de la votación y explicó la teoría que, desde su punto de vista, habría provocado la salida del intérprete de “Alucinado”.

“Mejor me callo, yo creo que el efecto Yahir (salir eliminado) es que los que le iban, se confiaron”, dijo la conductora de televisión.

Las declaraciones de Galilea alimentaron el debate entre los seguidores del reality, pues varios coincidieron en que muchos fans dieron por hecho que Yahir estaba seguro en la final y dejaron de votar en los últimos días de competencia.

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¿Qué dijo Yahir tras convertirse en el sexto lugar de La casa de los famosos México 2026?

Horas después de abandonar la casa, Yahir compartió sus primeras impresiones sobre la experiencia que vivió durante más de dos meses dentro del programa. El cantante aseguró que siempre intentó mostrarse auténtico frente a las cámaras, aunque reconoció que vivió una temporada muy distinta a la que muchos espectadores esperaban.

Yahi “Siento que se durmió mucho en La casa. Lo digo porque pasé mucho tiempo solo, en las tardes también estaba solo, aburrido. Pero lógicamente cuando la gente estaba despierta y andaba en movimiento, estaba muy chido el cotorreo”.

Además, reconoció que nunca quiso provocar peleas o conflictos sólo por generar contenido para el programa: “Yo creo que el juego te lleva a veces a a la confrontación, al posicionamiento fuerte, pero siempre pensé que si no tenía algo con alguien, algún tema para discutirlo fuerte, no lo iba a hacer nada más por quedar bien o porque es lo que le gusta a la gente”, afirmó.

Para el exacadémico, el reality tiene mucho más que discusiones y estrategias: “Jugar un juego, el cual está lleno de sorpresas, cosas inesperadas, porque es un programa que tiene muchas cosas más que solamente discutir con otras personas”, detalló.

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Yahir está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Yahir regresará a La casa de los famosos México 2026 antes de la final?

Aunque muchos pensaron que su historia en el programa había terminado, Galilea Montijo sorprendió al cantante con una noticia inesperada durante su visita al programa Hoy. La conductora le informó que volvería a ingresar a La casa de los famosos México 2026 para participar en la última fiesta de la temporada junto al resto de los exhabitantes.

La noticia dejó completamente sorprendido al intérprete, quien aceptó regresar, pero lanzó una divertida petición a “La Jefa”.

“Jefa, la fiesta pasada no me diste mezcal, espero que en esta sí” Yahir

Su regreso permitirá que vuelva a convivir con varios de sus compañeros antes de que se conozca al gran ganador de esta edición del reality.

¿Por qué llaman a Yahir el “rey sin corona” de La casa de los famosos México 2026?

Tras conocerse la eliminación de Yahir como el sexto finalista luego de pensarse que podría ser el ganador, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el cantante. Muchos usuarios consideraron injusto que terminara ya su particiáción cuando durante gran parte de la temporada apareció como uno de los habitantes más queridos.

Las muestras de apoyo no sólo llegaron del público. Varias celebridades también expresaron su sorpresa por el resultado de las votaciones.