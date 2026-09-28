Exacadémico a sorprende a Yahir con serenata en LCDLFM; ¡le dedica importante mensaje! “Tenía ganas de hacer esto”

‘La casa de los famosos México’ ya entró oficialmente a su recta final, por lo cual este es el momento en que muchas figuras públicas han salido a dar su apoyo a su favorito, como es el caso de Aldo Rendón quien ha pedido votos masivos por Karina Torres y Yahir.

Este último no solo ha recibido la bendición del stylist, sino también de otra persona que fue parte importante de su pasado mientras formaba parte de la primera generación de ‘La academia’, ¿Miriam, Toñita o Raúl?

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Raúl Sandoval fue parte de la primera generación de ‘La Academia’ / Instagram: @raul_sandoval777

¿Qué exacadémico llegó a ‘La casa de los famosos México’ para apoyar Yahir?

Hace algunas horas se empezó a viralizar en redes sociales un clip en el que se ve a Raúl Sandoval, exparticipante de la primera generación de ‘La academia’, acudiendo a las inmediaciones de ‘La casa de los famosos México’ para apoyar a su gallo, a Yahir.

En el video, se puede ver que el cantante se encuentra en la calle con un pequeño grupo de músicos, con quienes preparó una melodía para amenizar el momento.

“Compadre Yahir Othón Parra, ¡te traigo serenata mijo! Soy Raúl. ¡Compadre, Yahir! Ahí te va tu serenata mijo. Me llegaron tus mensajes, gracias por acordarte de mí” Raúl Sandoval

Yahir aún sigue en la competencia en LCDLFM / Redes Sociales

Como era de esperarse, el gesto del intérprete removió la nostalgia de los que apoyaron a Yahir desde su paso por el reality de canto, asegurando que estas muestras de cariño se deben principalmente a que el finalista de ‘LCDLFM’ es un gran ser humano:



“Primero Victor, ahora Raúl, que bonito que veinte años después aún conserven esa linda amistad”

“Wowww era Raúl creo que Yahir no supo que era el pero le encantó y hasta bailó”

“Que bonito como le apoyan su ex compañeros y demás artista el solo ha gano x ser un varón humilde”

Se lee en los comentarios de redes sociales.

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¿Cómo ha sido la relación de Yahir y Raúl Sandoval después de ‘La academia’?

Luego de que ambos compartieran la experiencia de estar juntos en ‘La academia’, Yahir y Raúl han mantenido una de las amistades más sólidas de la farándula mexicana, considerándose el uno al otro como hermanos y llamándose de cariño “compadres”.

Aunque no se les ha visto tanto en apariciones públicas juntos, en las últimas semanas Raúl ha defendido al exacadémico de las críticas que le hicieron por su forma de comer en ‘La casa de los famosos México’, asegurando que Yahir es un hombre disciplinado que lleva un régimen muy estricto de dieta y ejercicio.

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Yahir finalista de ‘LCDLFM’ / Mezcalent

¿Yahir podría ganar ‘La casa de los famosos México?

En este momento Yahir forma parte de los siete finalistas que ya pasaron a la gran final de ‘La casa de los famosos México’, sin embargo, a lo largo de esta semana aún habrá dos abandonos del séptimo y sexto lugar, habitantes que tuvieron el menor número de votos.

En caso de que Yahir logre pasar con los cinco restantes, podría tener la posibilidad de apagar las luces, sin embargo, aún hay mucho que esperar, pues un vidente ya ha lanzado sus predicciones sobre quién podría ganar ‘La casa de los famosos México’, ¿quién será el afortunado?