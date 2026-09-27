¿La canción de La casa de los famosos México 2026 predijo quién ganará? Esta es la teoría viral

Los fans de La casa de los famosos México 2026 encontraron una nueva pista sobre el posible desenlace de la temporada. Todo gira alrededor de una famosa teoría que en el pasado sorprendió al acertar el orden de los finalistas y que ahora vuelve a tomar relevancia por una canción creada por los propios habitantes.

La especulación creció luego de que algunos usuarios notaran que una de las posiciones supuestamente predichas por la teoría ya se cumplió. Ahora, en redes sociales hay quienes creen que el tema musical podría haber adelantado quiénes llegarán a la final y quién levantaría el triunfo.

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Estos son todos los habitantes que participaron en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué es la teoría de la canción en La casa de los famosos México?

La llamada teoría de la canción de La casa de los famosos México sostiene que el orden en el que los participantes son mencionados, aparecen o cantan dentro de un tema musical puede anticipar sus posiciones finales dentro de la competencia.

Esta idea tomó fuerza entre los seguidores del reality debido a que en temporadas anteriores algunos fanáticos detectaron coincidencias entre el orden de aparición de ciertos habitantes y los resultados finales del programa. Desde entonces, cada nueva canción relacionada con el reality es analizada al detalle.

Por esa razón, cuando los concursantes participan en dinámicas musicales o interpretan temas grupales, las redes sociales se llenan de debates sobre quién canta primero, quién aparece al final y qué podría significar cada posición dentro de la competencia.

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¿Cómo acertó la teoría de la canción al ganador del Team Mar?

El antecedente más famoso ocurrió durante la segunda temporada de La casa de los famosos México, cuando una canción dedicada al team Mar se volvió viral entre los seguidores del programa.

Lo que llamó la atención fue que los integrantes fueron mencionados en el mismo orden en el que terminaron ocupando sus posiciones dentro de la gran final.

Briggitte Bozzo (Mencionada primero - 5º lugar)

(Mencionada primero - 5º lugar) Gala Montes (Mencionada tercero - 3º lugar)

(Mencionada tercero - 3º lugar) Karime Pindter (Mencionada cuarto - 2º lugar)

Finalmente, el último nombre en aparecer fue el de Mario Bezares, quien terminó convirtiéndose en el ganador de esa temporada.

La coincidencia fue tan comentada que muchos seguidores comenzaron a considerar que las canciones podían esconder pistas sobre el futuro de los habitantes, alimentando así una teoría que sigue vigente hasta hoy.

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Gala Montes responde a exintegrante del Team Mar / Redes sociales

¿Qué canción desató la teoría dentro de La casa de los famosos México 2026?

Durante la gala de eliminación del pasado 20 de septiembre, los habitantes de La casa de los famosos México 2026 presentaron una canción compuesta por ellos mismos como parte de una dinámica organizada dentro del reality. En el tema, cada participante interpretó un verso relacionado con su personalidad, sus momentos más memorables o alguna anécdota que protagonizó durante la competencia.

Aunque se trató de una actividad recreativa dentro de la casa, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a analizar el orden de las intervenciones, convencidos de que podría existir una pista oculta sobre el desenlace de la temporada.

¿La canción ya adelantó quién ganará La casa de los famosos México 2026?

Según los seguidores que apoyan la teoría, el orden en que los participantes fueron apareciendo e interpretando sus partes en la canción revelaría cómo quedará conformada la recta final del reality.

Los usuarios señalan que la primera posición ya habría acertado luego de la salida de Cynthia Klitbo, quien aparece como la octava eliminada dentro de esta supuesta predicción. Esto provocó que muchos comenzaran a seguir con atención los próximos resultados.

De acuerdo con la interpretación que circula en TikTok, X y otras plataformas, el orden proyectado sería el siguiente:

8ª eliminada: Cynthia Klitbo

9º eliminado: Yahir

10ª eliminada: Gema Garoa

6º lugar: Memo Schutz

5º lugar: Mariana

4º lugar: Ese Pérez

3º lugar: Brianda

2º lugar: Ernesto Laguardia

1º lugar: Karina Torres

Si la teoría vuelve a cumplirse como ocurrió con el caso del team Mar, la gran ganadora de La casa de los famosos México 2026 sería Karina Torres, mientras que Ernesto Laguardia se quedaría con el segundo lugar.

Por supuesto, todo se trata de una especulación creada por los seguidores del programa y no existe ninguna confirmación oficial sobre el desenlace de la temporada.