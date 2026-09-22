Yahir y Gema Garoa: ¿El nuevo shippeo de La casa de los famosos México 2026? Captan supuestas señales de coqueteo

Luego de que se reviviera el shippeo entre Yanet García y Yahir que surgió en La casa de los famosos México 2026, una nueva teoría ha comenzado a circular en redes sobre un supuesto coqueteo entre Gema Garoa y el exparticipante de La academia. ¿Hay un nuevo romance en el reality show 24/7? ¡Te contamos los detalles!

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¿Yahir protagoniza nuevo shippeo en La casa de los famosos México 2026? / IG

¿Cómo surgió el shippeo entre Yanet García y Yahir en LCDLFM 2026?

Yahir y Yanet García fueron shippeados durante las primeras semanas del reality debido a que, antes de su ingreso al programa, el cantante lanzó halagadores comentarios a la ‘Chica del clima’.

Dentro del La casa de los famosos México 2026 mostraron cierta cercanía y complicidad, incluso cuando fue el momento de que los habitantes votaran por su favorito para regresar del ‘exilio’, Brianda Deyanara y Yahir fueron los únicos que votaron por Yanet García.

Pese a que todo quedó como una amistad en el juego, el shippeo volvió a encenderse tras la reciente participación de García en Miembros al aire, donde admitió que el intérprete le parecía atractivo. " Es que todos están muy guapos. Pero Yahir tiene pareja, pero sí está muy guapo, sí con mucha personalidad”, confesó.

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Yanet García y Yahir fueron muy cercanos en ‘La casa de los famosos México’ / FB: Yanet García / Yahir Othón Parra

¿Yahir y Gema Garoa habrían estado coqueteando en La casa de los famosos México 2026?

Pese a que la confesión de Yanet García volvió a encender su shippeo con Yahir, una nueva teoría que circula en redes relaciona al cantante con la actriz Gema Garoa. De acuerdo con la cuenta de Instagram de ‘Angel Bahe’, los habitantes se han mostrado muy cercanos en las últimas semanas del programa.

De acuerdo con el creador de contenido, la intérprete de telenovelas y el cantante han mostrado una cierta química, pero no lo han dado a notar completamente en el programa 24/7. Sin embargo, señaló que cuando se observa con atención, existen ciertos acercamientos y actitudes que evidencian su cercanía.

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¿Yahir está interesado en Gema Garoa? / Instagram

¿Yahir y Gema Garoa evidenciaron su ‘química’ en prueba de LCDLFM 2026?

Ángel Bahe señaló que durante la reciente prueba para conseguir el primer finalista de La casa de los famosos México 2026, la supuesta química entre Yahir y Gema Garoa quedó en evidencia al mostrarse muy afectuosos a lo largo del reto.

Según el creador de contenido, aunque Yahir estaba en medio de Mariana y la actriz, en varios momentos se acercó a Garoa para abrazarla y celebrar juntos cómo iban avanzando en el reto, situación que, aparentemente, los habría dejado en evidencia: “Ellos dos traen algo ahí, pero obviamente no lo van a evidenciar”.

La teoría fue apoyada por algunos usuarios de redes con comentarios como: “Desde siempre Gema lo ha visto con ganas”, “Hay varias situaciones donde ellos tienen acercamientos muy amigables” y “El domingo Yahir le dijo 3 veces que se le veía lindo su vestido”. Hasta ahora, Gema Garoa y Yahir no han hablado de un shippeo y su relación parece permanecer como compañeros de reality.

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