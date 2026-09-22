¿Confirmada para LCDLF All Stars? Gomita revela los errores que jamás volvería a cometer en un 24/7

Los exhabitantes de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ vivieron momentos de terror tras el termino del programa, sin embargo, figuras polémicas como Mariana Echeverría ya han señalado que le encantaría volver al formato All Stars.

En esa misma tónica, es Gomita, también del Team Tierra, quien ha dejado claras sus intenciones de volver al reality show que de alguna forma u otra le destruyó la vida en su momento, sin embargo, ahora mismo sería una nueva oportunidad de jugar de manera inteligente.

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Gomita podría regresar a LCDLFM / Redes sociales

¿Gomita confirmada para ‘La casa de los famosos All Stars’?

Fue en el pódcast de Jair Sánchez ‘Guácala que rico’, en donde Gomita aseguró que a pesar de los malos momentos que vivió después de su expulsión del reality, sin duda volvería a formar parte de ‘La casa de los famosos All Stars’.

“¡Obvio! Yo no experimento nunca. Como que yo nunca me agüito de las cosas que me pasan malas, aparte no fue nada malo porque tengo a mi mejor amigo Ricardo [Peralta]” Gomita

Jair Sánchez le preguntó a Gomita si de verdad no estaba arrepentida por la manera en la que habían sucedido las cosas al interior, y ella contestó que sí hubieron algunas cosas que después de salir se cuestionó sobre sí misma:

“Obvio en algunas cosas. Por ejemplo, a mi no me gustó ese comentario que dije ya un poquito borrachita de que ‘pues yo tengo casa y no rento’ y yo dije ‘Ay Goma, ¿por qué dijiste eso?’ Eso estuvo mal” Gomita

Por supuesto el tema de Agustín Fernández también salió a relucir, y fue aquí donde Gomita reveló que se arrepiente de haberle llorado al argentino por sus rechazos mientras ambos estaban en la competencia.

Gomita mencionó que Agus es un chico amable y que realmente sí le había gustado, pues el resto de los habitantes masculinos estaban comprometidos o la trataban de ‘naca’.

- no fue nada malo porque tengo mi amigo Ricardo

- pues la mrd segunda con la mrd



Gomita está dispuesta a entrar a un all stars de la casa de los famosos, definitivamente Ricardo y Gominola tiene que entrar juntos #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/mDBoJJQS7p — 🪩Quique on a dance floor🪩 (@QuiqueCuervoGDL) September 19, 2026

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¿Quiénes podrían ser los habitantes de ‘La casa de los famosos All Stars’?

Aunque hasta el momento no hay nada dicho, en el mundo del espectáculo ya resuenan algunos nombres de famosos que presuntamente podrían formar parte de la primera casa All Stars de México, como:



Marie Claire Harp



Gomita



Aldo Rendón



Mariana Echeverría



Sergio Mayer



Dalila Polanco

Entre los que verdaderamente sí han compartido su intención de volver a este formato están Gomita y Mariana Echeverría, dos de los personajes más odiados de la segunda edición del programa.

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La casa de los famosos México: ganador de la temporada 2026 / Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué Gomita salió mal parada de ‘La casa de los famosos 2024’?

Aunque antes del reality Gomita era conocida por ser una mujer sencilla, de carácter amable y muy divertida, ‘La casa de los famosos México’ sacó su lado más funable al formar parte del Team Tierra.

Siendo la sexta eliminada de la temporada, Gomita vivió en carne propia el rechazo de la gente luego de que en el encierro hablara mal de otros habitantes como Brigitte Bozo y Gala Montes y traicionara a Karime Pindter, quien era su amiga antes de iniciar el proyecto, actitudes que provocaron que incluso la agencia de Gomita le diera las gracias mientras ella todavía se encontraba en La casa de los famosos México.