Conmovido hasta las lágrimas Yahir le pide perdón a su hijo Tristán en LCDLFM: “A esta vida vine a ser papá” VIDEO

En la recta final de ‘La casa de los famosos México’ los habitantes se han enfrentado a un sinnúmero de dinámicas, como la de este lunes en la que Mariana se llevó el pase como primer finalista, o como la de hoy en la que todos abrieron su corazón y mostraron su lado más vulnerable.

Ese fue exactamente el caso de Yahir, quién aprovechó la actividad para pedirle perdón a una de las personas que él más ha amado en la vida, su hijo Tristán. ¿Qué dijo? Te lo compartimos aquí.

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Yahir y su participación en La casa de los famosos México 2026 / Instagram

Yahir se sincera en LCDLFM y recuerda a su hijo Tristán

Durante la dinámica “El triángulo de las verdades” Yahir no pudo evitar recordar los momentos difíciles que ha vivido con Tristán, pues una vez que el joven pudo tomar sus propias decisiones, cayó en el mundo de las adicciones, sin que su padre pudiera hacer nada.

El cantante reconoció que este proceso con su hijo ha sido verdaderamente complicado porque en ocasiones no sabia qué hacer. Sin embargo, aprovechó el momento para pedirle perdón.

“Por esos tiempos donde traté de tomar las mejore decisiones y no fueron acertadas, por esos momentos donde no estuve a tu lado, por estar trabajando por estar en otras cosas, te quería decir que te amo, te quiero decir que extraño un chingo la relación que teníamos, que aquí estoy, aquí estoy siempre y que me disculpes” Yahir

Tristan y Yahir tuvieron distanciamiento / Redes sociales

Visiblemente afectado, Yahir relató que además de ser el artista que es aplaudido y reconocido, él es un hombre que nació con el don y la pasión de ser papá, pues en su casa ese fue el ejemplo que aprendió:

“…para mí, en esta vida, yo vine a ser papá, amo ser papá, amo ser padre, amo ser cercano, ser cálido, amo abrazar, me encanta decir ‘te amo’… porque así me tocó a mí mi papá, de campeonato” Yahir

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Que fuerte la disculpa de Yahir hacia su hijo Tristán. Soy un mar de lagrimas#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/V4svb7mUue — ✨🌸𝓐𝓼~𝓲𝓯🌸💖 (@selfmadebeeatch) September 22, 2026

¿Cuáles son los problemas que ha tenido Yahir con su hijo Tristán?

Tal y como lo relató el habitante de ‘La casa de los famosos México’, su hijo mayor, Tristán, cayó en el mundo de las adicciones desde muy joven, y es que a pesar de que tanto él como la mamá del chico buscaron alternativas para detener este difícil proceso, el internamiento en contra de su voluntad solo provocó que el primogénito de Yahir se distanciara de su red de apoyo por varios años.

Después de muchos intentos y con gran dolor, Yahir decidió que la única salida tendría que venir desde la voluntad del propio Tristán, quien actualmente continúa con su proceso de recuperación.

Tras su ingreso a LCDLFM, Tristán ha utilizado sus redes sociales para apoyar públicamente a su padre, asegurando que está muy orgulloso del hombre que lo amó desde el primer momento.

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Yahir ha contado cómo descubrió que su hijo Tristán enfrentaba problemas de adicciones / Redes sociales

Yahir, un papá de campeonato más allá de ‘La casa de los famosos México’

Los inicios de Yahir en el mundo del espectáculo estuvieron marcados de momentos muy complicados, pues antes de ingresar a ‘La academia’, reality que lo lanzó a la fama, el cantante pasó por serias dificultades económicas que no solo lo afectaron a él, sino también a su entonces pequeño Tristán.

Según lo compartido por Yahir, desafortunadamente no podía ni siquiera alimentar a su hijo, sin embargo, aquellos días también estuvieron marcados por la complicidad que tenían ambos, una relación que el cantante extraña y aún hoy en día anhela.