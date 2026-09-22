¿Cynthia Klitbo más “clasista” de LCDLFM? La tunden en redes por polémicos comentarios tras su expulsión: VIDEO

Las polémicas continúan incluso fuera del reality de Televisa, y así lo dejó demostrado Cynthia Klitbo, octava eliminada de ‘La casa de los famosos México’, y quien despertara la molestia colectiva al lanzar otro comentario que muchos consideran clasista, ¿qué fue lo que dijo? Aquí te damos todos los detalles.

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Cynthia Klitbo / Archivo TVNotas

Cynthia Klitbo y el comentario que generó indignación en redes

Luego de ser expulsada y de salir del encierro, diversos medios se acercaron a Cynthia Klitbo para conocer sus primeras impresiones, sin esperar que la villana de las telenovelas estuviera lista para lanzar el comentario más funable posible:

“¡Quería salir! Ya quiero tener mis uñas largas, miren mis uñas de criada” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo fue eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Por supuesto, el comentario de Klitbo en el que hace alusión a las trabajadoras del hogar no fue para nada bien recibido, provocando que los internautas la bautizaran como “Clacynthia” y que arremetieran contra ella debido a esta y otras actitudes que sorprendieron a más de uno mientras se encontraba en el encierro.

En redes se pueden encontrar comentarios como:



“Y su “criada” votando por ella”

“Pobre clasista. Muchas novelas le jod** el cerebro”

“Adiós clacynthia”

“jejejeje deja tus pin**** complejos”



Qué bueno que ya salió Cynthia Klitbo de la Casa de los Famosos, jajaja hasta el último momento demostró que podía cagarla todavía más 😂 pic.twitter.com/KjG9UMGQyt — Taypanocha (@Taypanocha) September 22, 2026

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¿Cuáles fueron las controversias de Cynthia Klitbo en ‘La casa de los famosos México’?

Este desatinado comentario no fue el primero de esta naturaleza que se le atribuye a la villana de las telenovelas, pues mientras estuvo en ‘La casa’ fue acusada de clasista por actitudes en contra de Karina Torres, Ese Pérez, Flor Vigna y el propio Aldo Rendón.

Respecto a Ese y Karina, en más de una ocasión se molestó con ellos por su manera de expresarse y por el hecho de utilizar groserías y albures para comunicarse, tildándolos de vulgares.

Con ‘la Perdida’ las cosas tomaron un tono mucho más serio cuando Karina la encaró y le dijo que sabía que estaba hablando mal de ella, y que a pesar de utilizar las groserías y los albures para comunicarse, eso no la hacía menos persona frente a ella.

A pesar de que es bien sabido que Aldo Rendón es un hombre que gusta de vestir con ropa de diseñador, utilizar joyas y pagar por experiencias costosas, no se salvó de las críticas de Cynthia Klitbo, quien en algún momento le dijo que no estaban al mismo nivel, pues debido a su profesión, él vestía a las personas, mientras que ella, pagaba para que la vistieran, generando gran indignación.

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Cynthia Klitbo protagonizó un tenso momento tras su salida de ‘LCDLFM’ / Redes sociales

Cynthia Klitbo se defiende de acusaciones de clasismo en ‘LCDLFM’

Como era de esperarse, Cynthia Klitbo salió a defenderse de las acusaciones de clasismo en su contra, asegurando que el hecho de venir de abajo como ella, no quiere decir que tengas que ser una persona sin educación.

“Me enteré que dijeron que era una clasista y vuelvo y repito… el hecho de venir de una colonia que no sea la más nice no quiere decir que no tengas el derecho de convertirte en una persona con una aspiración más grande. Entonces si ser clasista es no querer ser una pelada, pues soy clasista” Cynthia Klitbo

En la misma entrevista con Maxine Woodside, la exhabitante de ‘LCDLFM’ aseguró que, aunque al momento no ha podido ver nada de lo que está pasando en redes sociales, cree que la gente tiene como favoritos a Ese Pérez y Gema Garoa debido a su juego rudo en La casa de los famosos México, aunque no mencionó si espera que lleguen a la final tal y como ellos mismos lo han comentado.