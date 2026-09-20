La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el octavo habitante eliminado HOY, 20 de septiembre?

Tras las especulaciones sobre la posible salida de Karina Torres de La casa de los famosos México 2026, será la noche de este 20 de septiembre cuando se dé a conocer el nombre del octavo habitante eliminado del reality show 24/7 tras casi dos meses dentro de la competencia. ¡Te contamos los detalles!

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La casa de los famosos México 2026: Octavo eliminado. / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados en La casa de los famosos México 2026 hoy, 20 de septiembre?

Después del último robo por la salvación en La casa de los famosos México 2026, son cinco los habitantes que están en riesgo de ser eliminados de la competencia tras la salida de Mariana de la placa de nominados.

Cabe recordar que, por decisión de Mariana, quien ganó el liderazgo, Ese Pérez está en riesgo de ser eliminado desde la noche del 15 de septiembre; posteriormente, tras una nominación en la que la suerte volvió a ser protagonista, subieron a la placa Mariana, Karina Torres, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo y Memo Schutz.

Debido a que Mariana es la última líder del reality, tuvo la oportunidad de competir por la salvación contra Ese Pérez, quien ganó la dinámica del elevador, y Brianda Deyanadora, vencedora de la prueba por el robo de la salvación.

Los tres habitantes se enfrentaron a un reto de suerte, pues el participante que sumara mayor número de puntos tras tirar 10 veces un dado sería el ganador. La vencedora resultó ser Mariana, quien se autosalvó de la nominación y ya está en la semana nueve de La casa de los famosos México 2026.

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Mariana logró ganar la salvación en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Dónde y a qué hora ver la octava eliminación de La casa de los famosos México 2026?

Será la noche de este domingo 20 de septiembre, en punto de las 8:30 de la noche, cuando se dé a conocer al octavo eliminado de La casa de los famosos México 2026.

La transmisión de la gala de eliminación se podrá seguir a través del canal de Las Estrellas o por medio de la plataforma de streaming ViX, donde también se puede disfrutar de las pre y post galas del reality, así como del 24/7.

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La casa de los famosos México 2026 se alista para su octava eliminación. / La casa de los famosos méxico 2026

¿Quiénes han sido los habitantes eliminados de La casa de los famosos México 2026 hasta hoy, 20 de septiembre?

A solo dos semanas de la final de La casa de los famosos México 2026, han sido más de siete habitantes los que han abandonado la competencia, pues a diferencia de las ediciones anteriores, esta temporada contó con dinámicas como el ‘exilio’, un habitante infiltrado y el regreso de una participante.



Ximena Herrera: segunda eliminada tras el regreso de Mariana al reality.

Arantza Ruiz: tercera eliminada.

Moisés Peñaloza: cuarto eliminado.

Luis Chaparro: quinto eliminado.

Flor Vigna: sexto eliminado.

Masad Altamimi: séptimo eliminado.

Eliminaciones por razones diversas:



Fede Vigevani: infiltrado de la producción, salió tras tres semanas en el reality.

Yanet García: eliminada por decisión de sus compañeros tras ser considerada ‘mueble’.

Aldo Rendón: Abandonó el programa 24/7 por motivos de salud.

Gala Montes: Entró en el lugar de Aldo Rendón, pero salió en menos de 48 horas.

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La casa de los famosos México 2027 a dos semanas de la gran final. / Redes sociales

¿Quién fue el octavo habitante eliminado de La casa de los famosos México 2026?

De acuerdo con algunas encuestas (no oficiales) que circulan en redes, las preferencias del público se inclinan hacia Karina Torres y Ese Pérez, mientras que los habitantes con menor número de votos son Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo.



Ese Pérez fue el primero en regresar al jardín con sus compañeros.

al jardín con sus compañeros. Posteriormente, Karina se reencontró con Ese Pérez y Gema Garoa, sus aliados en la competencia.

sus aliados en la competencia. Memo Schtuz fue el último en bajar al jardín y evitar subir al carrusel junto a uno de sus compañeros.

Tras subir al carrusel junto a Ernesto Laguardia, la octava eliminada fue Cynthia Klitbo, lo que la dejó a un paso de la gran final de La casa de los famosos México 2026.

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