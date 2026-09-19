Ese Pérez “pelusea” al Teletón en ‘LCDLFM 2026’ y dice que “no le interesa”, ¿lo expulsan del reality?

Ese Pérez vuelve a causar polémica en ‘La casa de los famosos México 2026’. Tras su intensa discusión con Yahir, se gana las críticas del público por aparentmeente “minimizar” al Teletón, un proyecto que busca ayudar a personas con discapacidad o enfermedad crónica. Te contamos lo que dijo.

No te pierdas: Yahir pone en su lugar a Ese Pérez en ‘LCDLFM’ y, ¿llegaron a los golpes?: “En buena onda respeta”: VIDEO

Ese Pérez está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué es el Teletón y por qué es tan importante?

De acuerdo con su página oficial, el Teletón es una “organización sin fines de lucro que trabaja por un México más incluyente, con atención integral en discapacidad, autismo y cáncer”. Comenzó sus operaciones en 1997.

La misma fuente establece que dos años después de su fundación, inauguraron el primer Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT). Actualmente, hay 28 centros distribuidos en todo el país, los cuales atienden a más de 100 mil niñas, niños y adolescentes por año.

Cada año, Televisa hace un evento televisado para recaudar fondos. Se cuenta con la presencia de artistas y se muestran testimonios de los pacientes beneficiados. Normalmente, se fija una cierta meta de recaudación que supera a la del año anterior, todo el público puede hacer una donación.

Lee: Flor Vigna reacciona al video viral de Ese Pérez comiendo excremento de caballo: “¡Con razón!”

¿Qué es el Teletón? / Redes sociales

Esto dijo Ese Pérez sobre el Teletón en ‘La casa de los famosos México 2026’

Todo ocurrió durante una conversación con Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’. Esta última estaba contando su experiencia como embajadora del Teletón y explicaba cómo funcionaban los donativos.

“Yo he sido embajadora del Teletón, por eso te lo estoy contando. Cada cochinito junta alrededor de mil pesos, o sea, de moneditas, de cambio y de morralla”, expresó.

Con aparente fastidio, Ese Pérez le dijo que le daba gusto por los niños, pero que simplemente no le interesaba el tema, causando un poco de incomodidad en los presentes.

“Los niños del Teletón… qué bueno. Ni me interesa, Mariana, la verdad” Ese Pérez

Si bien Mariana quiso romper la tensión y bromeó diciendo: “Ese, al confesionario”, el influencer, de forma seria, le respondió que a veces suele hablar de temas que no están permitidos. Ante esto, la exintegrante de OV7 aseguró que sí podía comentar el asunto y continuó con su explicación.

Mariana Ochoa: Fui embajadora de Teletón un par de años, tú sabes cuánto se junta de cada cochinito?

Ese Perez: Ni me interesa Mariana

BUENO QUE SE PUEDE ESPERAR DE ESE PEREZ? 🤡💀 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/c8WekO1C8X — David Arellano (@DavidHernare) September 13, 2026

¿Producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ expulsa a Ese Pérez por su comentario sobre el Teletón?

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ no se ha pronunciado ante el comentario de Ese Pérez sobre el Teletón. Para muchos, esto deja ver que no será sancionado ni expulsado.

En redes sociales, muchos han criticado las declaraciones del influencer. Y es que, más allá de su aparente desinterés por el proyecto, los detractores hicieron énfasis en la forma tan “grosera” en la que habría tratado a Mariana.

Pese a todo, sus fans han salido a defenderlo y han minimizado el asunto. Recalcan que el reality ya está en sus últimas semanas, lo que podría generar un gran estrés en el creador de contenido. Consideran que esa sería la razón por la que le contestó de esa forma a la cantante. Estas son algunas opiniones que se podían leer en redes:

“Bueno, ¿qué se puede esperar de Ese Pérez?”

“A la gente le gusta funar a lo tonto”

“Ya quiero que le bajen los humos a ese naco de Ese”

“Es que no tolera a Mariana por payasa”

“Yo espero que @TeletonMexico jamás manche su imagen llevando a un tipo tan nefasto como este”

“Ya lo quiero ver en diciembre en el Teletón tratando de limpiarse la imagen”

“Que lo saquen del show”

Mira: ¿Ese Pérez tendría comprado su pase a la final en LCDLFMX? Revelan supuesto acuerdo con Rosa María Noguerón