Roban a influencer mexicano Alex Serrano en dinámica por fiestas patrias; en redes causa indignación: VIDEO

A unos días del asesinato del influencer Emerson Rey y su papá, otro creador de contenido se convirtió en tema de conversación por una desafortunada experiencia que vivió en medio de los festejos por las fiestas patrias.

Se trata de Alex Serrano, influencer que ha destacado por apoyar a negocios locales y darle mayor visibilidad a la cultura mexicana a través de sus videos.

Precisamente, durante una de las dinámicas con las que buscaba premiar a personas en las calles de la CDMX, todo se salió de control en cuestión de minutos. Te contamos qué pasó

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Alex Serrano / Instagram

¿Qué pasó con Alex Serrano durante su dinámica de regalos?

Alex Serrano realizó una dinámica en las calles del Zócalo con motivo de las fiestas patrias. El influencer llevaba una caja sorpresa con diferentes premios y el reto consistía en que cada participante tenía tres segundos para sacar todo lo que pudiera de ella.

Al principio, la actividad se realizó con orden y las personas pasaban a participar una por una. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, más personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y quisieron participar.

Apenas unos segundos después, Alex ya estaba rodeado de decenas de personas que querían participar. Aunque él y su equipo intentaron mantener el orden y pidieron a los asistentes que pasaran uno por uno, sus esfuerzos no tuvieron éxito.

En cuestión de segundos, varias personas se aglomeraron alrededor de la caja y comenzaron a jalarla hasta romperla para llevarse lo que tenía.

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Dinámica de Alex Serrano / Redes sociales

¿Qué había dentro de la caja que Alex Serrano regalaba?

La caja que llevaba Alex Serrano para la dinámica incluía regalos de alto valor que podían obtener los participantes.

Por lo que se observa en las imágenes, había dinero en efectivo, audífonos de alta gama e incluso teléfonos celulares de última generación.

Precisamente, cuando los asistentes comenzaron a darse cuenta de que la caja contenía dinero y objetos costosos, la situación se complicó de inmediato.

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#InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus @latinus_us El influencer Alex Serrano hizo una dinámica en la que las personas metían su mano a una caja que tenía sorpresas al interior, pero las concursantes se amontonaron y terminaron rompiendo la urna. #Latinus

¿Qué dijo Alex Serrano después de que le robaran el dinero y los regalos?

Alex Serrano reaccionó visiblemente afectado por lo que había pasado.

El influencer intentó recordarles a la gente que la dinámica consistía en que cada participante tenía únicamente tres segundos para meter la mano en la caja y sacar lo que pudiera; pero algunas personas no lo respetaron.

“¡No, no, no! ¡Era solo tres segundos!”, reclamó Alex mientras las personas continuaban aglomerándose.

Alex Serrano decidió dar por terminada la actividad y no realizar una segunda ronda de regalos.

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