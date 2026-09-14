La casa de los famosos México: ¿Saldría del aire? Aseguran que sus instalaciones están en “suspensión”

Otro escándalo se cierne en torno a ‘La casa de los famosos México 2026’. En medio de acusaciones de presunto fraude y las críticas generadas por la repentina salida de Gala Montes, se da a conocer que, aparentemente, las instalaciones del show estarían siendo usadas con sellos de suspensión. Te contamos qué está pasando.

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Instalaciones de La casa de los famosos México 2026 con sellos de suspensión / Redes sociales

La razón por la que ’La casa de los famosos México 2026’ tiene sellos de suspensión

A través del programa de Elisa Beristain, se mostraron videos e imágenes que supuestamente son de la entrada a las instalaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’. En la puerta mostrada en el programa de la periodista, se pueden ver sellos de suspensión que pertenecen a las autoridades de Huixquilucan, Estado de México, lugar donde se está llevando a cabo el reality.

“Lo impensable. La casa de los famosos está trabajando con sellos de suspensión. Aquí entrando personal claramente activo… se vinieron a suspender las labores y actividades de La casa de los famosos”, expresa el corresponsal de Elisa Beristain.

Si bien no supieron los detalles de por qué las instalaciones tienen estos sellos, los conductores del pódcast de Elisa Beristain entrevistaron a la abogada Sandra Nava para explicar lo que podría estar pasando.

Nava señaló que lo más probable era que la “suspensión fuera parcial”, ya que el sello no se encontraba en medio de la puerta, sino solo en el exterior.

“Yo chequé los preceptos que vienen ahí y esto es de obras o de urbano. La suspensión es de urbanidad, que puede ser que una obra no contaba con los permisos, puede ser de agua, puede ser de estructura. Es como más de una obra, no es una suspensión como de un local comercial”. Abogada Sandra Nava

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¿Producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ cometió alguna infracción?

Durante la conversación, uno de los presentadores mencionó que, supuestamente, todo el asunto podría estar relacionado con la construcción de ‘Exilio’ en ‘La casa de los famosos México 2026’. Recalcó que, presuntamente, esta estructura fue hecha tras el inicio del reality.

También recordó que muchos vecinos se quejaron del desastre que dejó Eduin Caz cuando le fue a cantar las mañanitas a Ese Pérez, mientras estaba recluido en esa área. Ante esto, la experta en derecho declaró:

“Hay muchas quejas de los vecinos respecto de algunas construcciones. Pudiera ser que, cuando las personas, este Eduin Caz, fueran a cantar, invadieran alguna zona. Cuando se quejaron, vieron una construcción que no estaba autorizada por el municipio. Pero me llama la atención que no venga el número de expediente”.

Al cuestionarle si había posibilidad de que los sellos fueran por todas las polémicas que algunos habitantes han generado dentro del show, la abogada sentenció: “No sabemos. Estos sellos y estos trámites son públicos; como no tenemos el expediente, no podemos saber. No podemos descartar”.

¿Por qué La casa de los famosos México 2026 tiene sellos de suspensión? / Redes sociales

¿’La casa de los famosos México 2026’ termina antes de tiempo por los sellos de suspensión?

Sobre la posibilidad de que ‘La casa de los famosos México 2026’ finalice antes de tiempo por este asunto, la abogada Sandra Nava fue muy concisa. Según ella, sí existe la posibilidad de que los habitantes, así como todos los miembros del staff, se vean obligados a desalojar el inmueble.

“El municipio puede acudir a la fuerza pública para desalojar todo, en el caso de que ellos no cumplan con lo ya ordenado. Ellos ya tienen sellos y ya tienen conocimiento de que el municipio detectó irregularidades”, indicó.

Reiteró que no toda esta situación también pudo ser provocada por algún problema legal que tuviera un habitante o por alguna falla en el funcionamiento del show. Cabe mencionar que, hasta este momento, la producción no se ha pronunciado ante este tema. ¿Será que los sacan del foro?

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